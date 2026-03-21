Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Jan Hrabě

21. března 2026 11:57

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

"Po ukončení pyrotechnické prohlídky dnes pokračuje pod dozorem Vrchního státního zastupitelství ohledání místa činu. To s ohledem na náročné podmínky potrvá několik dní," uvedla policie v sobotu na sociální síti X. 

Kromě kriminalistů z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě jsou do ohledání zapojeni vyšetřovatelé z Kriminalistického ústavu. Místní policisté zajištují okolí místa události. "Samozřejmostí je pokračující spolupráce s hasiči a zpravodajskými službami," dodala policie. 

O požáru haly v Dělnické ulici v pátek ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči podle posledních informací dohašují skrytá ohniska požáru, obyvatelstvu by nemělo hrozit nebezpečí. 

Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale v pátek po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.

Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což má být mezinárodní skupina, která údajně hájí zájmy Palestinců. 

požár v Pardubicích (20.3.2026) Policie ČR Pardubický kraj

Zdroj: Jan Hrabě

