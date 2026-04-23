Policie se zabývala případem vyhrožování ministerstvu vnitra. Senior tvrdil, že do jedné z budov úřadu umístil výbušninu. Strážcům zákona se jej podařilo rychle vypátrat, muž se vzdal ještě před případným zákrokem zásahové jednotky.
Policie o případu, kdy neznámý muž telefonicky vyhrožoval uložením výbušniny do objektu ministerstva vnitra, informovala v úterý na sociální síti X. Ihned po telefonátu začala pátrací akce, která byla úspěšná.
"Do čtyřiceti minut policisté lokalizovali volajícího a okamžitě s ním v místě bydliště, jak hlídky, tak velitel policie, zahájili vyjednávání, neboť stále vyhrožoval a nechtěl byt opustit," popsali strážci zákona.
Na místo byla přivolána středočeská zásahová jednotka, ale muž se nakonec po půlhodinovém vyjednávání vzdal a byt opustil. "Sedmasedmdesátiletý muž je již v moci policistů, kteří s ním budou provádět procesní úkony. V legálním držení by měl mít jednu zbraň, která je nahlášena jako ztracená," dodala policie.
Ministerstvo vnitra je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci státu, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti. Plní koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy a voleb, je nadřízeno například právě policii. V jeho čele momentálně stojí Lubomír Metnar (ANO).
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Senior tvrdil, že umístil bombu na ministerstvu. Po vyjednávání se vzdal
