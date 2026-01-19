Smrt ženy v Jičíně. Podezřelým je cizinec, s partnerkou měl hádku

Policie obvinila devětačtyřicetiletého cizince z ublížení na zdraví s následkem smrti. Podle kriminalistů měl pod vlivem alkoholu způsobit družce při hádce bodné poranění, jemuž žena nakonec podlehla. Muži hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
Podle dosavadních zjištění policie došlo v bytě v Jičíně k hádce mezi obviněným mužem a jeho o dva roky starší družkou, rovněž cizinkou. Oba zřejmě byli silně pod vlivem alkoholu.
"Žena měla při hádce gestikulovat s nožem v ruce, obviněný ji měl uchopit za obě ruce a prudce je strhnout směrem dolů do klína. Během potyčky měla čepel nože proniknout do jejího pravého stehna a způsobit bodné poranění s masivním krvácením," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
"Obviněný ženě nezajistil potřebnou lékařskou pomoc, přestože ta by jí s vysokou pravděpodobností mohla zachránit život. Poškozená na následky zranění zemřela," podotkla mluvčí.
Policie v případu ve čtvrtek zahájila trestní stíhání muže pro podezření ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti. Kriminalisté podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
