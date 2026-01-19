Střelba na úřadě na Děčínsku. Na místě jsou mrtví a zranění

Policie zasahuje v pondělí dopoledne na městském úřadě ve Chřibské na Děčínsku. Mělo tam dojít ke střelbě. Podle posledních informací už nehrozí další nebezpečí. Útočníka se podařilo zneškodnit poté, co zavraždil jednu osobu a další čtyři lidi zranil.
Policie o případu poprvé informovala pár minut před půl jedenáctou, kdy uvedla, že všechny dostupné síly a prostředky vyjíždějí k hlášené střelbě na městském úřadu v obci Chřibská na Děčínsku. Občany zároveň vyzvala, aby se místu z bezpečnostních důvodů vyhýbali a umožnili bezpečný a rychlý průjezd složkám IZS.
Na místo události vyrazili příslušníci prvosledových hlídek, členové zásahové či speciální pořádkové jednotky, dopravní policisté i kriminalisté. "V tuto chvíli je objekt zabezpečený a nemělo by hrozit další nebezpečí," napsala policie již po půl jedenácté. Vzápětí zmínila, že střelec byl eliminován.
Vyjma útočníka zemřela také jedna žena. Další čtyři lidé utrpěli zranění, jedním ze zraněných je policista. Zřízena již byla linka krizové intervence 974 421 158.
Chřibská je město v okrese Děčín, které se nachází ve Šluknovském výběžku na okraji Národního parku České Švýcarsko. Obec eviduje přes 1300 obyvatel.
