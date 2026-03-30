Už pět osob podezřelých v případu požáru haly v Pardubicích se podařilo zajistit policistům. U nejnověji zadrženého člověka se čeká na výsledek vazebního řízení, další čtyři lidé se momentálně nacházejí ve vazbě.
"Zadrželi jsme pátou osobu, kterou podezíráme z účasti na útoku v Pardubicích. I v tomto případě jsme osobu již obvinili a budeme čekat na výsledek vazebního řízení," informovala policie v pondělí odpoledne na sociální síti X.
Již v sobotu bylo oznámeno dopadení čtvrtého podezřelého. Jde o osobu české státní příslušnosti, u které soud vyhověl návrhu státního zástupce v plném rozsahu a poslal ji do vazby. Už dříve došlo k zadržení tří osob podezřelých z úmyslného zapálení objektu v Pardubicích. Policisté o nich prozradili, že jde o státní příslušníky České republiky a Spojených států amerických.
K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo předminulý týden v pátek. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil.
Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Už je jich pět. Policie potvrdila zadržení dalších osob kvůli požáru v Pardubicích
Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu
Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru
Babiš se kvůli vysokým cenám paliv sešel s pumpaři. Popírají umělé zvyšování cen
Průlom v blokádě: Trump naznačil, že umožní ruskému ropnému tankeru doplout na Kubu
Írán převáží uran v kontejnerech z Česka. Trump chce vyslat vojáky, aby jej zabavili
Počasí se o Velikonocích výrazně oteplí. Naměříme až 17 stupňů
Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů
Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA
Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa
Televizní debata v pořadu Partie na CNN Prima NEWS se změnila v ostrou slovní přestřelku mezi bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a jeho nástupcem v resortu Alešem Juchelkou (ANO). Hlavním tématem byly neúnosně vysoké ceny pohonných hmot, které v současnosti drtí české peněženky v důsledku eskalujícího konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.
