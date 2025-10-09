Vražda dítěte v Kolíně. Případ po dvou dnech dospěl k obvinění ženy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. října 2025 19:06

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie pokročila s vyšetřováním případu vraždy dítěte ve středočeském Kolíně. Podezřelou je žena, která se sama zotavuje ze zranění. Kriminalisté jí sdělili obvinění, v případě odsouzení hrozí dotyčné až výjimečný trest. 

Případ začal v úterý dopoledne, kdy policie obdržela oznámení od člověka, který projevil obavy o život a zdraví rodinných příslušníků. Strážci zákona ve spolupráci se středočeskými hasiči proto přistoupili k násilnému vstupu do jednoho z bytů v domě v Kolíně, kde našli dítě bez známek života a vážně zraněnou ženu. 

Případ si převzali kratší kriminalisté, byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy, které padlo na zraněnou ženu. Nařízena byla také soudní pitva u zesnulého dítěte

Policie dnes informovala, že ve středu odpoledne došlo k zadržení ženy, jejímu výslechu a zahájení trestního stíhání. Lékaři ve čtvrtek dotyčnou propustili z nemocnice. Po provedení dalších procesních úkonů bude umístěna do policejní cely.

"Krajští kriminalisté, kteří v dané věci vedou vyšetřování, budou současně státnímu zástupci navrhovat umístění ženy do vyšetřovací vazby," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. 

Obviněné hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně výjimečný trest. Motiv jejího jednání je předmětem dalšího šetření. 

Vražda Policie ČR Středočeský kraj

