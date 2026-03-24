Vražda v Prostějově. Obviněný je podezřelý i z dalších sedmi trestných činů

Z osmi trestných činů obvinili kriminalisté šestadvacetiletého muže, přičemž ve dvou případech jde o zvlášť závažné zločiny. Recidivista je konkrétně podezřelý z vraždy a pokusu o těžké ublížení na zdraví. Hrozí mu až 18 let za mřížemi.
Případ začal ve čtvrtek po 13. hodině oznámením o potyčce na náměstí Svatopluka Čecha v Prostějově. Policisté si na místě od strážníků převzali zadrženého útočníka. Záchranáři se zároveň marně snažili zachránit napadeného pětašedesátiletého muže.
Obviněný se podle kriminalistů před 13. hodinou ve Smetanových sadech zmocnil motorové čtyřkolky údržby parku. "Muž nasedl a rozjel se, ale pracovník údržby stačil rychle zareagovat, vytáhl klíče ze zapalování a tím zastavil chod motoru. Neúspěšný muž následně utekl směrem k obchodnímu domu," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Pachatel se o pár minut později snažil dostat do zaparkovaných vozidel na náměstí Svatopluka Čecha, čehož si všiml zákazník vinotéky a vyšel z prodejny. Muž ho napadl pěstmi a kopy, následně kovovým reklamním stojanem rozbil výlohu a okno zaparkovaného vozu, který se marně snažil nastartovat.
"Po vystoupení z auta zaútočil stojanem na dalšího zákazníka vinotéky, pětašedesátiletého muže, který na následky zranění zemřel. Agresor po odchodu z místa ještě pěstmi napadl dalšího devětačtyřicetiletého kolemjdoucího a způsobil mu zranění. Další dva muži agresora pronásledovali a vzápětí na místo dorazili strážníci městské policie, kteří útočníka zadrželi," popsal mluvčí.
Kriminalisté obvinili šestadvacetiletého muže z vraždy, pokusu těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví, poškození cizí věci, ublížení na zdraví, krádeže, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Při činu nebyl pod vlivem alkoholu, ale měl pozitivní test na jiné návykové látky, na amfetaminy, metamfetaminy, opiáty a kokain.
Policie zjistila, že jde o pětkrát odsouzeného muže pro majetkovou či násilnou trestnou činnost. Kriminalisté navrhli vzetí muže do vazby, s čímž soud souhlasil. Obviněnému hrozí až osmnáctiletý trest odnětí svobody.
Související
Policie obvinila muže z vraždy družky v Karlových Varech
Vražda v Karlových Varech. Obětí je žena, policisty přivolala její matka
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Vražda v Prostějově. Obviněný je podezřelý i z dalších sedmi trestných činů
před 1 hodinou
Jarní počasí se v dubnu vrátí, naznačuje výhled. Bude až 16 stupňů
před 1 hodinou
Novinky k pardubickému případu. Policie zadržela první údajné pachatele
před 2 hodinami
Hrozí slovinský scénář? Zjistili jsme, jak to v Česku vypadá s pohonnými hmotami
před 3 hodinami
Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem
před 4 hodinami
Oligarchie, korupce, potlačování odpůrců. Macinka táhne Česko špatným směrem, podporou Orbána velebí kolaboraci a ruské praktiky
před 5 hodinami
„Budeme bojovat až do úplného vítězství.“ Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA
před 6 hodinami
Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance
před 7 hodinami
Jeho díla chrání vlády i ničí skartovačky. Legendární umělec Banksy byl po 25 letech odmaskován
před 7 hodinami
Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu
před 8 hodinami
Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu
před 9 hodinami
„Normální součást diplomatické praxe.“ Maďarsko je překvapeno, že s Lavrovem nekomunikují i další ministři
před 10 hodinami
Jednáme s Íránem, jsme na prahu dohody, prohlásil Trump. Lži a manipulace s ropnými trhy, reaguje Teherán
před 11 hodinami
Trump nutně potřebuje válku s Íránem ukončit. Nemá ale jak
před 12 hodinami
Počasí se o víkendu ochladí, místy bude pršet
včera
Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady
včera
Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Teherán světu skutečný dostřel tajil
včera
Trump: USA a Írán jednají o mírovém plánu, Modžtaba Chameneí je možná mrtvý
včera
Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují
včera
Kubánská armáda je připravena na případnou americkou agresi, vzkazuje Trumpovi Havana
Náměstek kubánského ministra zahraničí Carlos Fernández de Cossío v neděli důrazně varoval Spojené státy, že armáda jeho ostrovního státu je připravena na případnou americkou agresi. K tomuto prohlášení došlo v době, kdy administrativa prezidenta Trumpa nadále usiluje o změnu režimu v zemi. V napjatém rozhovoru pro stanici NBC Cossío uvedl, že sice nerozumí důvodům pro případný útok, ale armáda se na tuto možnost v těchto dnech aktivně chystá.
