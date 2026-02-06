Z potyčky v bytě v Jaroměři je pokus o vraždu. Policie zadržela podezřelého

Kriminalisté z Královéhradeckého kraje se od středečního večera zabývají násilným útokem v Jaroměři. V bytě došlo ke konfliktu dvou mužů. Případ byl předběžně kvalifikován jako pokus o vraždu.
K incidentu došlo ve středu večer v jednom z bytů v Jaroměři. "Podle dosud zjištěných skutečností měl mladší muž vniknout do bytu staršího muže a jeho družky. Mezi oběma aktéry následně došlo ke slovní rozepři, která přerostla ve fyzický konflikt," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Čtyřiačtyřicetiletý muž měl při následné potyčce napadnout mladšího muže kuchyňským nožem a způsobit mu tři bodnořezná poranění na zádech. Zraněný z místa utekl a později byl přijat v královéhradecké fakultní nemocnici. Policisté zadrželi druhého aktéra konfliktu.
Případ je momentálně nadále ve fázi prověřování. Krajští kriminalisté nicméně zahájili úkony trestního řízení pro možné spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu.
Zdroj: Libor Novák