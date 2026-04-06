Žalobci navrhli vazbu pro dalšího obviněného v pardubickém případu

Jan Hrabě

6. dubna 2026 15:20

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.
Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.

Žalobci požadují, aby i další zadržená osoba, která je podezřelá z účasti na útoku v Pardubicích, skončila ve vazbě. Informovalo o tom Vrchní státní zastupitelství v Praze. O vazbě rozhodne pardubický okresní soud. 

"V trestní věci žhářského útoku v Pardubicích byl ve vztahu k osobě zadržené a obviněné dne 4. 4. 2026 dnešního dne státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podán k Okresnímu soudu v Pardubicích návrh na vzetí do vazby," uvedlo vrchní státní zastupitelství v pondělí.

Policie o zadržení dotyčné osoby informovala v sobotu. "V souvislosti s vyšetřováním teroristického útoku v Pardubicích obvinili kriminalisté NCTEKK další osobu," uvedla na sociální síti X s tím, že zároveň došlo o den dříve k zadržení jiné osoby v Bulharsku. V souvislosti s případem bylo již dříve zadrženo sedm osob. Jde o státní příslušníky Česka, Polska a Spojených států amerických. 

K požáru v Dělnické ulici v Pardubicích došlo v pátek 20. března. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. 

Policejní prezident Martin Vondrášek dříve prozradil, že se pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. "Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru," prohlásil. 

Původně byly v případu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale následně oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.

