Zemřel další známý vrah z devadesátek. Winkelbauer měl spáchat sebevraždu

Zemřel Ladislav Winkelbauer, jeden z nechvalně známých vrahů z 90. let minulého století. Podle dostupných informací spáchal sebevraždu. Muž, který zavraždil expartnerku s jejím partnerem, si odseděl celkem 17 let.
Winkelbauer se měl podle informací televizní stanice CNN Prima News oběsit. Uvedl to muž, který s ním v minulosti podnikal, a potvrdil to ještě další zdroj.
Winkelbauer se nechvalně proslavil v divokých 90. letech, kdy podnikal se společníkem. Toho se nakonec snažil zbavit. Všechny pokusy, přestože jich bylo několik, selhaly. V jiném případě byl však jako pachatel úspěšný. V roce 1994 totiž jeho někdejší partnerku a jejího tehdejšího přítele zabil výbuch semtexu.
O dva roky později si Winkelbauer vyslechl trest, za mříže byl odeslán na 23 let. Předtím byl ale na útěku, protože s pomocí falešného klíče k poutům uprchl z vazby a sedm měsíců se skrýval před spravedlností. Osudným se mu stalo vykopnutí dveří od bytu zahraničních turistů v Praze, kteří jej přemohli a zpacifikovali.
O útěk se Winkelbauer pokusil i z vězení, na Pankráci se dostal až na střechu. Na svobodu se dostal po 17 letech za mřížemi v roce 2013. Následující roky prožil pod falešnou identitou jako "pan Novák".
