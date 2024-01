Český lev má seznam nominovaných. Kralují jim Bratři a Úsvit

Film Zátopek, který v sobotu proměnil osm ze třinácti nominací na cenu Český lev, se podle názoru jeho režiséra Davida Ondříčka do kin nevrátí. Snímek měl premiéru loni 28. srpna a vidělo ho přes 394.000 lidí, kteří v pokladnách kin nechali téměř 59,5 milionu korun. "Kino je nekompromisní, přijdou nové filmy a navíc není situace, kdy by lidé příliš chodili do kin. Ale proti tomu, co se děje ve světě, je to marginální věc," řekl po slavnostním večeru novinářům Ondříček.