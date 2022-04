Jazz, klasika i bluegrass jen s mandolínou a mikrofonem. Fenomén Chris Thile vystoupí na festivalech Struny podzimu a JazzFestBrno

Byl to právě festival Struny podzimu, který v roce 2014 představil Thileho českému publiku vůbec poprvé. „Jeho společné vystoupení s klavíristou Bradem Mehldauem na našem festivalu ukázalo až neuvěřitelnou šíři uměleckého vyjádření, které mandolína v jeho rukách umožňuje,“ vzpomíná na bezmála dvouhodinový hudební zážitek ředitel festivalu Struny podzimu Marek Vrabec. Tehdejší koncert hostila Lucerna a na stejné místo se Chris Thile vrátil v roce 2018, kdy zde triumfoval s bluegrassovou kapelou Punch Brothers. Jeho letošní sólové vystoupení hostí Dvořákova síň Rudolfina.

Brněnská premiéra Chrise Thileho se odehraje v komornějším prostředí Besedního domu. „Sólový recitál je královskou disciplínou, se kterou si troufnou se popasovat jen velmi dobří muzikanti. Sólový recitál na mandolínu je pak disciplínou, na kterou si troufnou jen ti opravdu vyvolení. A Chris Thile skutečně takovým vyvoleným je,“ těší se umělecký ředitel festivalu JazzFestBrno Vilém Spilka.

Sólová vystoupení jsou v pestré kariéře kalifornského rodáka tou nejnovější výzvou. Samotu na pódiu si částečně vyzkoušel při svých interpretacích hudby Johanna Sebastiana Bacha, které vyšly v roce 2013 na oceňované desce Bach: Sonatas and Partitas, Vol. 1. Jeho nejnovější nahrávací sólový počin Laysongs je však krokem do další dimenze, kde Thile svým neodolatelným způsobem kombinuje Bartókovu sonátu pro housle, třídílnou svitu Salt (in the Wounds) of the Earth (jež byla podle jeho slov první skladbou, kterou napsal s vědomím, že ji bude interpretovat sólově) a duchovní i světské písně z vlastní autorské dílny. Repertoár z desky Laysongs vytvoří jádro jeho živých vystoupení, ale určitě při nich nezapomene ani na své bluegrassové kořeny, svůdné interpretace témat bebopového guru Charlieho Parkera nebo milovaného J. S. Bacha.