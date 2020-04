Masters of Rock a Colours of Ostrava letos nebudou

Festival Colours of Ostrava se tak uskuteční až od 14. do 17. července 2021, kdy opět bude s rozsáhlým programem v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Na stejný termín se přesouvá i mezinárodní fórum Meltingpot, které se koná po boku festivalu v jeho areálu.

"Přišla rána, kterou jsme bohužel očekávali. Čekali jsme, že nás nemine. Zázrak, že by Česko postupovalo jinak než jiné země v Evropě, se nekonal. Pro nás to je obrovská tragédie. Fanouškům ale vše vynahradíme, jen si na náš vysněný program budou muset počkat o rok déle," řekla Holušová. Dodala, že pořadatelé už s vystupujícími o přesunu na příští rok jednají. "S kapelami jednáme a máme pozitivní zprávy, je velká snaha posunout koncerty na příští rok. Konkrétní ale nyní být nemůžu," řekla.

Uvítala zákon, podle kterého by pořadatelé nemuseli hned vracet vstupenky a ty by sloužily jako poukázky na další ročníky. "Je to trochu naše ochrana, kdyby se fanoušci rozhodli nebýt našimi fanoušky a chtěli by všichni peníze hned, tak už v Česku žádný festival příští rok nebude," míní Holušová. Dodala, že stejně jako v jiných oblastech i pořadatelé festivalů potřebují solidaritu. "Potřebujeme aby fanoušci vydrželi s námi. V případě, že někdo bude čelit existenčním problémům, budeme se snažit najít rychlé individuální řešení," dodala.

Ředitel tanečního festivalu Beats for Love Kamil Rudolf už před časem pro ČTK řekl, že s variantou přesunu na rok 2021 pracují. Po dnešním vyjádření ministra kultury Zaorálka toto vyjádření nerozšířil. "Informaci, kterou mám nyní jen zprostředkovanou, beru na vědomí. Budeme ale chtít oficiální stanovisko vlády a pak zaujmeme sami oficiální stanovisko. V příštích dnech vydáme oficiální stanovisko," uvedl Rudolf.

Plánovaný 18. ročník festivalu Masters od Rock ve Vizovicích na Zlínsku odložili organizátoři na příští rok. ČTK to dnes řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron. Přehlídku metalové muziky každoročně navštěvuje přes 20.000 fanoušků. Velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky, se letos v létě v tuzemsku kvůli pandemii koronaviru konat nebudou, uvedl dnes ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Mezi hlavní potvrzené hvězdy letošní přehlídky měly patřit legendární britská metalová kapela Judas Priest, finští symfoničtí metalisté Nightwish nebo švédská skupina Amon Amarth, která hraje melodický death metal. Kromě desítek zahraničích interpretů na festival pravidelně přijíždějí také fanoušci z desítek zemí.

Na možný přesun festivalu se organizátoři v uplynulých týdnech připravovali. Uskuteční se v červenci 2021. "S kapelami už několik týdnů děláme na této krizové variantě, takže nás dnešní prohlášení příliš nezaskočilo. Jen jsme čekali, kdy to nastane," řekl Daron. Většina skupin, které měly letos ve Vizovicích zahrát, a to včetně zmíněných Judas Priest, už podle něj účast na festivalu v příštím roce potvrdila.

Vstupenky na přehlídku jsou v prodeji už od loňska, festival se blížil k vyprodání. "Zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti i pro příští rok,“ uvedl Daron. Do rozpočtu agentury Pragokoncert přináší akce podstatnou část příjmů. Přesunutí přehlídky bude podle Darona znamenat ztrátu v řádu milionů korun.