Vlny pro Česko dalšího Oscara nezískají. Nominaci na cenu nezískaly

Vlny v září určilo jako českého uchazeče o nejprestižnější filmovou cenu hlasování členů České filmové a televizní akademie (ČFTA), která stojí i za udílením cen Český lev. V prosinci se Mádlův film dostal do užšího výběrů. Dalším sítem už ale neprošel.

Na nejlepší zahraniční film jsou nominovány filmy I'm Still Here z Brazílie, The Girl with the Needle z Dánska, Emilia Pérez z Francie, The Seed of the Sacred Fig z Německa a Flow z Lotyšska. Slavnostní vyhlášení 97. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 2. března 2025.

Dobové drama Vlny připomíná události osudného roku 1968, kdy Československo začala v rámci "bratrské pomoci" okupovat vojska Varšavské smlouvy. Film je inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Ve světové premiéře byl snímek uveden na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Do kin oficiálně vstoupil 15. srpna.

Ikonickou zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film: Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a Kolja (1996) Jana Svěráka.

Šestice dalších filmů se pak probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří má panenko Miloše Formana (1968), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a naposledy Želary Ondřeje Trojana (2003). Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Holland Šarlatán.