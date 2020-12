Členové britské královské rodiny zveřejnili vánoční fotografie

V obálce od 72letého prince Charlese bude spolu s přáním šťastných a veselých Vánoc i fotografie následníka trůnu a jeho manželky Camilly. Oba sedí na lavičce v rozkvetlé zahradě jejich sídla Birkhall ve Skotsku. Podle stanice BBC byl snímek pořízen už na podzim.

Here is this year’s official Christmas card from The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall.



The photo was taken in the garden at Birkhall, Scotland. pic.twitter.com/rL274Dpw2E