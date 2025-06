Herečka Jiřina Bohdalová je v nemocnici, podstoupila operaci

„Dopadlo to dobře, Jiřinka je ve skvělé kondici,“ potvrdil pro deník Blesk přednosta kardiologické kliniky Nemocnice Na Homolce profesor Petr Neužil (63), který o slavnou herečku pečuje již řadu let.

Nešlo přitom o první složitý lékařský zákrok, kterému Bohdalová v posledních letech čelila. Letos na jaře jí lékaři odstranili rozsáhlý nádor na štítné žláze. „Oba laloky byly tak velké, že je těžké to k něčemu přirovnat, snad jako pěst,“ uvedl tehdy profesor Neužil.

Ještě předtím, v roce 2023, herečku ohrozila plicní embolie, a vloni si prošla otravou z jídla. Ve všech případech však bojovala s mimořádnou odolností.

Samotný zákrok, kterým Bohdalová prošla, je miniinvazivní metodou. Lékaři zavádějí tenké katétry do těla – většinou přes tříslo, paži nebo zápěstí – a dostávají se až k srdci. Zde mohou chlopeň rozšířit nebo vyměnit za umělou. I když jde o šetrnější alternativu k otevřené operaci, stále se jedná o zásah do životně důležitého orgánu, a to zejména ve věku pacientky.

Zotavení po takové operaci však bývá rychlé – obvykle v řádu několika dní. Bohdalová už navíc v minulosti prokázala, že se po zákrocích dokáže vzpamatovat velmi rychle.

Přestože byla operace plánovaná, musela kvůli ní Jiřina Bohdalová zrušit účast na oslavě spolužáka z DAMU, herce Antonína Hardta (89). Ten měl narozeninové překvapení v Divadle Radka Brzobohatého, kde mu přímo na jevišti během představení kolegové předali dort. „Já z toho budu mít smrt!“ žertoval dojatý Hardt.