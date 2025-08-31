Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu

Lucie Žáková

Lucie Žáková

31. srpna 2025 10:40

Máchovo jezero, ilustrační fotografie.
Máchovo jezero, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Zatímco dnes vyráží Češi na dovolenou běžně po celém světě, za minulého režimu mohli do zahraničí jen ti „vyvolení“, kteří získali povolení vycestovat. Pak se tehdy vyráželo do Bulharska nebo do Jugošky – Jugoslávie. Mnohem častěji se ale na dovolenou jezdilo na chatu nebo třeba pod stan na Mácháč, tedy k Máchovu jezeru.

Na chatu
 
Chataření a chalupaření je český fenomén, který ve světě nemá obdoby. Počátky tohoto způsobu trávení volného času má sice hluboké kořeny, sahají až do časů renesance, rozvíjet se začal nejvíce právě za dob socialismu. Po druhé světové válce docházelo zejména v pohraničí k vysídlování, a tak se uvolňovala mnohá venkovská stavení původně patřící německému obyvatelstvu. Chaty a chalupy v horách se pak prodávaly za velmi nízké částky jako rekreační objekty. 
 
Větší nemovitosti dávaly národní výbory k dispozici podnikům, a ty je zase poskytovaly pro rekreaci svým zaměstnancům. Takovéto podnikové dovolené byly v 50. a 60. letech minulého století běžné. Doba socialismu byla také zlatým věkem chataření a chalupaření, kdy rodiny jezdily o víkendech i o dovolených na chalupu. V době za nesvobodného komunistického režimu lidé v přírodě mimo město a zaměstnání mohli alespoň na chvíli zažít trochu té svobody.
 
Pod stan na Mácháč
 
Další možností, jak trávit dovolenou v Československu, znamenalo vyrazit do kempu pod stan k nějakému jezeru, třeba k Máchovu (na Mácháč), na Slapy nebo k Vranovské přehradě. V parném počasí trávily rodiny dny u vody – pláže byly plné lidí opalujících se na sluníčku, ve vodě se to jen hemžilo plavci a lodičkami. Když pršelo, tak se v chatce hrály společenské hry a přilehlé restaurace pořádaly i kulturní programy. 
 
Do stravovacích zařízení se ale jinak běžně moc nechodilo, každý si chystal a vařil jídlo sám u stanu nebo chatky. Kupovaly se většinou pouze nanuky nebo limonády pro děti a pivo. V blízkosti vodních ploch se nacházely také již zmíněné podnikové rekreační objekty, kde mohli lidé z různých firem trávit dovolenou. Tam ovšem jezdili výhradně ti nejlepší zaměstnanci za odměnu. V okolí přehrad a rybníků se pořádaly i pionýrské tábory.
 
K moři jen výjimečně
 
Zatímco dnes vyráží mnoho Čechů na dovolenou k moři, za socialismu to bylo spíše výjimkou. Cestování do zahraničí, to byla záležitost značně komplikovaná. Kromě dostatku financí (dovolená u moře stála i několik měsíčních platů) museli rodiny obdržet divizový příslib, výjezdní doložku a v neposlední řadě dobrý posudek od zaměstnavatele i výboru komunistické strany. Když měly štěstí a všechny tyto formality získaly, mohly začít balit, ale cestou se všichni stejně báli, že je od hranic vrátí zpět domů. Stačilo totiž jenom nepatrné podezření, že člověk nevyráží jen na dovolenou, a mohlo se to stát. 
 
A kam se za socialismu mohlo jet k moři? Nejčastěji se vyráželo do Maďarska k Balatonu (tedy ani ne k moři), do Bulharska a později do Jugoslávie. Posledně zmíněná destinace představovala tu nejdražší a nejnáročnější variantu. Komunisté totiž v cestě k Jadranu spatřovali největší riziko a příležitost k emigraci – jezdilo se tam totiž přes Rakousko a Itálii.

26. srpna 2025 18:00

Dnes je Mezinárodní den psů. Nejvěrnější psí přítel člověka uhynul před 90 lety

Dovolená, ilustrační foto

Americký fenomén „pomstychtivého cestování" skončil. Nejistota a strach brzdí zájem o dovolené

Během uplynulých čtyř let zaznamenal svět prudký nárůst cestování, když lidé po pandemii horečně doháněli ztracené zážitky. Tento fenomén, známý jako „revenge travel" neboli pomstychtivé cestování, se však nyní náhle zadrhl. Podle cestovních expertů je hlavní příčinou kombinace ekonomické nejistoty, geopolitických obav a rostoucí nervozity z bezpečnosti.

dovolená máchovo jezero historie

