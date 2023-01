Novoroční tradice: Proč by se dnes měla jíst čočka?

Například v Řecku jedí koláč zvaný vasilopita, do něhož zapečou minci. A ten, kdo ji najde, bude mít v novém roce největší štěstí. Štěstí ale pro někoho může být i to, že ji při pojídání koláče nespolkne.

V Itálii i jiných zemích, včetně ČR, se na Nový rok má jíst čočka, která by měla přinést v novém roce finance. Její tvar totiž připomíná peníze. Neměla by se naopak jíst drůbež, protože by pak mohlo z domu odletět štěstí.

V každém případě je nutné vyhnout se v tento den hádkám a sporům a mít v celém domě hezky čisto, protože se říká: "Jak na Nový rok, tak po celý rok." Znáte ale i další pořekadla? Například: "Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný."

Existuje jich celá řada, a většina se táký počasí. Další například říká, že: "Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně." Nebo: "Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok."

Novoroční zvyky ale občas sahají i dál, než jen za jídelní stůl. Například na náměstí svatého Marka v italských Benátkách se tradičně na Nový rok lidé hromadně líbají. Naopak v Peru je potřeba se první den roku poprat se sousedy, aby se vyřešily staré spory.