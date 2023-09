Před 215 lety zemřela Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská, nejkrásnější dcera Marie Terezie

Šesté dítě vládnoucího páru

Když dne 13. srpna 1743 přivedla královna Marie Terezie na svět děvčátko, které dostalo jméno Marie Alžběta, bylo to již šesté dítě vládnoucího páru. Marie Terezie se svým manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským tehdy už měla jednoho syna a čtyři dcery.

O děti na královském či císařském dvoře se nikdy nestarali jejich urození rodiče, kteří měli plné ruce práce s vládnutím a s ním spojenými povinnostmi. Proto o děti pečovali vychovatelé a služebnictvo, a to již od útlého věku. Výchova aristokratických potomků zahrnovala mimo jiné domácí školní vyučování, osvojení si pravidel společenského chování, zbožnosti i kázně, ale také se kladl důraz na správné stravování, hygienické návyky nebo pravidelný pohyb. Přísná pravidla mohla být pro některé živější děti poměrně svazující, což byl případ i malé Marie Alžběty. Ta prý již od útlého věku chvíli neposeděla a ráda vtipkovala na účet ostatních. To ji ostatně zůstalo až do dospělosti.

Nejkrásnější dcera Marie Terezie

V období dospívání se u Marie Alžběty naplno rozvinula její krása. Pro svůj půvabný vzhled se do dějin zapsala jako nejkrásnější dcera Marie Terezie. Mladá arcivévodkyně si užívala pozornost mužů, kterou dokázala využít ve svůj prospěch. S vlivnými muži na rakouském dvoře se ráda a často družila, svůdnice si prý tímto chováním vysloužila přezdívku „sličná koketa“.

Díky své kráse i svému urozenému původu mohla Marie Alžběta (i její matka Marie Terezie) pomýšlet na výborného ženicha z těch nejvyšších společenských kruhů. Není divu, že na svou nádhernou dceru spoléhali v rámci sňatkové politiky její vládnoucí rodiče. Jako vhodný manžel byl pro Marii Alžbětu nejprve vybrán polský král Stanislav II. August, z plánovaného sňatku však nakonec sešlo – údajně hodlala Marie Terezie pro svou dceru najít mnohem vlivnějšího ženicha, než byl „jenom“ polský panovník. Toho však již neobjevila, protože do života vídeňského dvora zasáhla tragédie.

Zákeřné neštovice

Jak moc byla Marie Alžběta krásná, tak byla také pyšná. A jak známo – pýcha předchází pád. V roce 1767 ve Vídni propukla epidemie neštovic, tehdy nebezpečné a smrtelné choroby, na kterou neexistoval účinný lék ani očkování. Nemoc se nevyhnula ani císařskému dvoru. Dlouho s ní bojovala samotná Marie Terezie, která se v jednu kritickou chvíli dokonce připravovala na smrt a nechala si zavolat k lůžku kněze, aby se jí dostalo posledního pomazání. Panovnice přežila, její šestnáctiletá dcera Marie Josefa, která měla tehdy zrovna před svatbou, nemoci podlehla. Tato osobní nepříjemná zkušenost s neštovicemi vedla později Marii Terezii k některým reformám v oblasti zdravotnictví, například k vývoji a zavedení očkování proti obávané chorobě. Sama nechala proti neštovicím očkovat své nejmladší syny Ferdinanda a Maxmiliána.

Marii Alžbětu neštovice málem připravily o život, nakonec se však vyléčila. Nemoc jí ale vzala to nejcennější, co měla – její krásu. V obličeji arcivévodkyně zůstaly nepěkné jizvy, dle dochovaných zpráv byla ve svých pětadvaceti letech znetvořena. Navíc začala trpět i bolestmi zubů a záněty okostice, které jí způsobovaly otoky a nepěkné vředy na tváři. Pro ženu, která byla zvyklá na obdiv (nejen) mužů to pochopitelně představovalo velkou ránu. Ačkoliv byl již takřka domluven sňatek Marie Alžběty se samotným francouzským králem Ludvíkem XV., ten nakonec po spatření její zjizvené tváře od svatby ustoupil.

Marie Alžběta se po nemoci zpočátku uzavřela do sebe a nevycházela ze svého pokoje. Později znovu vyrážela do víru společenských událostí, kde však již nebyla obdivována a obletována pro svou krásu, ale lidé se jí spíše stranili. V mnohých vzbuzovala odpor hlubokými jizvami ve tváři, v jiných pak svým chováním. Arcivévodkyně totiž ve snaze stát se znovu středem pozornosti roznášela klepy a pomluvy, chovala se také prý velmi nepříjemně. Z obdivované krásky se stala zahořklá žena, o kterou neměl nikdo zájem. A tak se Marie Alžběta vzdala rodinného života a stala se abatyší Ústavu šlechtičen v Innsbrucku, kde krása nebyla důležitá, ale dbalo se zde na zbožnost a vzdělání. Kdysi nejkrásnější dcera Marie Terezie se v institutu naučila pokoře, a stala se tu znovu váženou aristokratkou, kterou byla až do své smrti dne 22. září 1808.