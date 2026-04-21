První detektivka vyšla před 185 lety. Vrahem v ní nebyl člověk

Detektivní příběhy, ať už ty napsané nebo na filmovém plátně, jsou velmi oblíbené už takřka 200 let. První detektivka vyšla přesně před 185 lety, dne 20. dubna roku 1841. Kdo byl jejím autorem? A kdo v ní byl vrah?
Detektivka, to je příběh odehrávající se v kriminálním prostředí. Mezi její hlavní postavy tedy patří detektivové, vrazi nebo zloději – zkrátka zločinci. Celý děj se tak točí kolem pátrání po pachateli, po jeho motivech ke spáchání činu či vyšetřování okolností zločinu. Čtenář (nebo také divák) tak sleduje celý napínavý příběh a také hádá, kdo může být vrah. Autor detektivky se přitom velmi snaží, aby pachatel nebyl tak snadno odhalen. Detektivní příběhy, to jsou vlastně takové složité a někdy i pěkně děsivé hádanky. A možná právě proto jsou již takřka 200 let tak oblíbené.
Předchůdce detektivek je možné hledat již v některých starých příbězích ze zemí dávného orientu. Moderní detektivka se ale zrodila až v 19. století. Za první detektivní příběh vydaný tiskem je považována povídka nazvaná Vraždy v ulici Morgue z pera amerického spisovatele Edgara Allana Poea, která spatřila světlo světa přesně před 185 lety. Vydána byla dne 20. dubna roku 1841.
Hlavní postavou povídky, která se následně objevila i v dalších Poeových příbězích, je detektiv jménem C. August Dupin, který se rozhodne vyřešit vraždu dvou žen, o níž se dočetl v novinách a z níž je obviněn jeho přítel. Detektiv se tak rozhodl pátrat na vlastní pěst, protože zjistil, že policie nepracovala správně. Nakonec se mu skutečně podaří odhalit vraha, který je velice překvapivý. Není to totiž člověk, ale zvíře – vycvičený orangutan! V první detektivce na světě tak vystupoval i neobyčejný vrah. A jak dopadl? Skončil za mřížemi! Ovšem ne ve vězeňské cele, ale v zoologické zahradě.
Edgar Allan Poe v následujících letech napsal několik dalších poutavých detektivek. A nebyl sám. Na jeho detektivní tvorbu navázali další známí spisovatelé. Kupříkladu Angličan Arthur Conan Doyle do detektivního žánru zavedl dodnes nesmrtelného a světoznámého detektiva Sherlocka Holmese. Královnou detektivek je dodnes nazývána Agatha Christie. Ta rovněž jako Poe nebo Doyle přišla s legendárními postavami detektivů: Hercula Poirota a slečny Marplové. I ti se objevili na filmovém plátně a dodnes se těší velké oblibě.
