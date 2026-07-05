Tichý zabiják: Vědci popsali, jak ultrazpracované potraviny ničí tělo a radí, jak se jim vyhnout

Libor Novák

5. července 2026 17:01

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Britský deník The Independent přinesl podrobnou zprávu o narůstajících rizicích konzumace vysoce průmyslově zpracovaných potravin (UPF). Podle vědců tyto potraviny prokazatelně poškozují lidské zdraví, urychlují stárnutí organismu a vytvářejí nezdravé prostředí, ve kterém lidé zatěžují svá těla nadbytkem kalorií. 

David Cox, neurovědec a autor knihy The Age Code, upozorňuje na to, že lidé mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života kvůli těmto potravinám ztrácejí svalovou hmotu. Ta je následně nahrazována viscerálním tukem, který se ukládá kolem vnitřních orgánů a v těle vyvolává nebezpečné zánětlivé procesy. Na závažnost tématu reagoval i odborný časopis American Journal of Public Health, který rizikům UPF věnoval speciální vydání a na svém webu pro ně zřídil samostatnou sekci.

Profesor Chris Van Tulleken, autor knihy Ultra-Processed People, nabízí jednoduché vodítko pro rozpoznání těchto potravin. Pokud složení na obalu obsahuje ingredience, které běžně nenajdete v domácí kuchyni, jako jsou emulgátory nebo umělá aromata, jedná se téměř jistě o vysoce zpracovaný produkt.

V dospělé populaci Velké Británie a Spojených států tvoří tyto položky již více než polovinu celkového kalorického příjmu, u dětí se toto číslo blíží dokonce ke dvěma třetinám. Psycholožka Ashley Gearhardtová z Michiganské univerzity vysvětluje, že potravinářské firmy záměrně vyvíjejí produkty tak, aby dosáhly bodu dokonale vyvážené chuti tuku, soli a cukru. Tato kombinace oklamává lidský mozek, nutí ho k přejídání a přitom tělu neposkytuje téměř žádné skutečné živiny.

Problém spočívá také v tom, že lidské tělo se evolučně nestihlo přizpůsobit syntetickým látkám, konzervantům a umělým sladidlům, které se v UPF nacházejí. Imunitní buňky v trávicím traktu na tyto látky reagují jako na cizí tělesa, což vede k permanentnímu přetížení imunitního systému a ke chronickým zánětům.

Oslabená imunita pak nedokáže efektivně plnit svou primární roli, jako je například včasné vyhledávání a ničení raných stádií rakovinotvorných buněk. Podle vědců to může být jedním z důvodů, proč se různé formy rakoviny stále častěji objevují u lidí mladších padesáti let. Epidemiologické studie navíc potvrzují přímou souvislost mezi vysokou konzumací UPF a zvýšeným rizikem cukrovky, metabolického syndromu, demence a kognitivních poruch u starších dospělých.

Vzhledem k tomu, že potravinový systém je v současnosti ovládán nadnárodními korporacemi upřednostňujícími zisk před veřejným zdravím, pouhé doporučování zdravější stravy jednotlivcům podle odborníků nestačí. Vědecká obec sdružená v iniciativě Fed UP! proto volá po komplexním zásahu ze strany vlád.

Doporučují zavést povinné varovné štítky na přední straně obalů, zakázat marketing cílený na děti, omezit dostupnost UPF ve veřejných institucích a uvalit na tyto nezdravé produkty vyšší daně. Státní podpora by měla naopak směřovat k tomu, aby se minimálně zpracované a čerstvé potraviny staly pro občany cenově dostupnější a snáze dosažitelnou volbou.

Při snaze o snížení příjmu škodlivých potravin je nejlepší zaměřit se na ty nejproblematičtější kategorie, mezi které patří slazené nápoje, slané pochutiny, balené pečivo, průmyslově zpracované masné výrobky a rychlé občerstvení. Gearhardtová zároveň varuje před klamavým marketingem u některých snídaňových cereálií nebo müsli tyčinek, které se na obalech tváří jako zdravá výživa, ačkoliv složením spadají do kategorie UPF.

Varovným příkladem dopadů takové stravy je podle Coxe situace v Kuvajtu, kde kvůli klimatickým změnám nelze celoročně pěstovat plodiny. Země je závislá na dovozu vysoce zpracovaných potravin, což vedlo k masivnímu nárůstu chronických onemocnění a čtvrtina dospělé populace tam dnes trpí cukrovkou druhého typu.

28. června 2026 16:30

Chuchelská bitka. Před 145 lety se v Praze poprali studenti

Související

Ilustrační foto

Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

Více souvisejících

potraviny jídlo

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Polská armáda, ilustrační fotografie

Na USA už se spoléhat nedá. Jak se Evropa připravuje na ruskou invazi?

Reportéři webu Politico navštívili tři exponované úseky východní hranice NATO ve Finsku, Polsku a Litvě, aby zhodnotili jejich připravenost na případný útok ze strany Ruska. Tyto čelní státy aliance v současnosti urychleně posilují svou obranu, protože již nemohou automaticky spoléhat na to, že případný konflikt vyřeší Washington. 

před 3 hodinami

Pohřeb bývalého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího

Írán pohřbívá zesnulého Alího Chameneího. Modžtaba na obřadech chybí

V Teheránu probíhají oficiální smuteční obřady za zesnulého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího, které úřady označují za „pohřeb století“. Nedělních ceremonií v komplexu Velké Mosally se zúčastnily tisíce truchlících i nejvyšší představitelé režimu včetně prezidenta Masúda Pezeškijána a šéfa Revolučních gard Ahmada Vahídího. 

před 4 hodinami

Policie USA

Po střelbě v New Yorku osm zraněných. Mezi nimi čtyři malé děti

Oslavy Dne nezávislosti v New Yorku poznamenal tragický incident, při kterém bylo v brooklynské čtvrti Coney Island postřeleno nejméně osm lidí. Mezi zraněnými jsou i čtyři nezletilé děti, které se staly oběťmi násilného činu přímo během svátečního večera. Incident vyvolal okamžitou reakci záchranných složek i policejních jednotek.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Klimatizace najdeme v některých zemích všude, i na desítky let starých domech

Extrémní počasí rozjelo v Evropě válku o klimatizace

S přibývajícími tropickými dny roste i tlak na řešení situace, přičemž nedostatek klimatizací se stává novým bitevním polem evropských kulturních válek. Zdravotní experti a politici se sice shodují na potřebě mechanického chlazení v nemocnicích, domovech pro seniory či školách, debatu o soukromých domácnostech však momentálně ovládly politické spory. Krajně pravicové strany v Německu a Francii začaly klimatizaci využívat jako politické téma, přičemž tvrdí, že mainstreamová environmentální politika obětuje lidi kvůli ideologii energetické účinnosti.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Prezident Trump

Nastává zlatý věk Ameriky, prohlásil Trump při 250. výročí od vyhlášení nezávislosti

Spojené státy americké oslavily své 250. výročí od vyhlášení nezávislosti. Americký prezident Donald Trump při této příležitosti vystoupil ve Washingtonu s pozdním nočním projevem, který svým stylem připomínal předvolební kampaň. Před diváky prohlásil, že země teprve začíná a slíbil ji posunout na novou úroveň. Vyzdvihl dosavadní úspěchy státu a zmínil neomezený potenciál USA, přičemž hovořil o příchodu nového zlatého věku Ameriky.

před 11 hodinami

včera

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Ukrajinská armáda provedla rozsáhlý útok na ropný terminál v Petrohradu

Ukrajinská armáda provedla rozsáhlý útok pomocí bezpilotních letounů na ropný terminál v Petrohradu, který je druhým největším městem Ruska. Podle vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se jednalo o cílený zásah do infrastruktury, jež generuje finanční příjmy pro ruské válečné úsilí. Kyjev zároveň oznámil, že se terčem úderu stala také významná ruská námořní základna v této severozápadní oblasti.

včera

Petr Pavel

Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu, řekl Pavel tureckému tisku

Český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro turecký deník Türkiye Gazetesi před nadcházejícím 36. summitem NATO v Ankarě zdůraznil, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou vlastní obranu a bezpečnost. Podle hlavy státu již nelze spoléhat na to, že toto břemeno za evropské země ponese někdo jiný. Pavel zároveň vyjádřil přání, aby Spojené státy zůstaly pevným partnerem kontinentu, a očekává, že spojenci znovu potvrdí strategický význam pokračující podpory Ukrajiny pro zajištění vlastní bezpečnosti.

včera

Alexej Navalnyj

EU uvalila sankce na vědce podezřelé z otravy Navalného

Rada Evropské unie v pátek oznámila uvalení sankcí na šestici ruských vědců a výzkumníků, kteří jsou podezřelí ze zapojení do otravy opozičního lídra Alexeje Navalného. EU ve svém oficiálním prohlášení zdůraznila, že zůstává plně odhodlána bojovat proti šíření a používání chemických zbraní. Postihy pro tyto osoby zahrnují zmrazení veškerého majetku na území Unie a také zákaz cestování do členských států EU.

včera

včera

Kyjev čelil dalšímu ničivému ruskému útoku. (10.7.2025)

Jak skončí válka na Ukrajině? Z pěti možných scénářů zbyly poslední dvě varianty

Historicky vzato končí válečné konflikty pěti základními způsoby, kterými jsou úplné podmanění, formální kapitulace, de facto kapitulace, stažení jedné ze stran nebo vyjednaný mír. Otázka, jak skončí ruská agresivní válka proti Ukrajině, je podle webu Kyiv Post v současnosti velmi aktuální, obzvláště po nedávných vyjádřeních Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina. 

včera

včera

USA, ilustrační foto

USA praží žhavé počasí. Kvůli vedru se ruší oslavy Dne nezávislosti

Úmorné horko, které zasáhlo rozsáhlé oblasti na východním pobřeží a ve střední části Spojených států, si vyžádalo rozsáhlé změny a rušení oslav Dne nezávislosti. Podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru sužovaly rekordní teploty přes 165 milionů obyvatel. Vlna veder narušila prodloužený sváteční víkend plný tradičních venkovních aktivit, jako jsou průvody či grilování, a zkomplikovala program v době, kdy země slaví 250. výročí své nezávislosti a hostí zápasy fotbalového mistrovství světa.

včera

Donald Trump a Den Nezávislosti (4. červenec)

Stovky letadel, největší ohňostroj v historii. Trump na dnešek slibuje mohutné oslavy Dne nezávislosti

Státy se v sobotu chystají na velkolepé oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti, které vyvrcholí na washingtonské promenádě National Mall. Americký prezident Donald Trump slibuje velkolepé shromáždění, jehož součástí budou mimo jiné každohodinové přelety stovek vojenských letadel včetně nového prezidentského speciálu Air Force One. Celou akci má doprovodit největší ohňostroj v historii, během něhož organizátoři plánují odpálit přibližně 850 000 kusů pyrotechniky z deseti různých stanovišť, a zapsat se tak do Guinnessovy knihy rekordů.

včera

V durynské metropoli Erfurtu demonstrují tisíce odpůrců AfD

Do ulic Erfurtu vyšly tisíce extremistů, blokují vstup na sjezd AfD

V durynské metropoli Erfurtu nastal mimořádný stav spojený s konáním celostátního sjezdu politické strany AfD. Do ulic města dorazily tisíce odpůrců této formace, kteří zaplavili klíčové komunikace. Podle oficiálních údajů bezpečnostních složek se do dopoledních hodin shromáždilo přibližně 20 000 protestujících, přestože původní odhady organizátorů hovořily o možné účasti až 50 000 lidí. Policie musela kvůli napjaté situaci povolat rozsáhlé posily.

včera

včera

Proč byl nedávný útok na Kyjv tak zničující?

Ruský útok na Kyjev se stal třetím nejkrvavějším náletem na ukrajinské hlavní město od začátku války. Čtvrteční údery si vyžádaly nejméně 30 lidských životů. Výjimečně vysoká bilance obětí byla způsobena zejména tím, že si Moskva za cíle vybrala rezidenční čtvrti a nasadila kombinaci balistických střel, vyčkávací munice a dronů s proudovým pohonem. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy