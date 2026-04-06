Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?
Necelý rok po konci druhé světové války žili v obci Hejnice na Frýdlantsku, tedy v pohraničí, vedle sebe rodiny Čechů a Němců, mezi kterými nepanovaly příliš dobré vztahy a stále zde visely ve vzduchu jakési pocity křivdy z obou stran. To všechno vyvrcholilo tragédií na velikonoční pondělí roku 1946, které tehdy vycházelo na 22. dubna.
V tento den po obědě měla skupinka čtyř německých adolescentů – dvou dívek a dvou chlapců – schůzku a chtěla jít na procházku. Jenže ve stejné době se v hlavě teprve osmnáctiletého českého chlapce zrodil ďábelský plán, že si na čtyři Němce v lese s kamarády počkají a zastřelí je! Spolupachateli takového hrůzného činu se měli stát malí kluci, kterým tehdy bylo patnáct, třináct a jedenáct let. Pět českých chlapců skutečně sehnalo zbraně a rozhodlo se vraždit.
Skupina českých hochů to odpoledne narazila na německé kamarády v jedné boudě v lese cestou z Hejnic do Lázní Libverda. Než se ozbrojená parta stihla domluvit, co přesně Němcům udělají, ti vyšli ven, protože uslyšeli hluk. A během chvilky začal jeden z Čechů, patnáctiletý Zdeněk Mach, střílet. Všichni čtyři Němci padli k zemi. Mach jednou ranou zavraždil sedmnáctiletou Doris Jesenskou, ostatní útok přežili a jeden z chlapců se dokonce o pár chvil později, když skupina násilníků z místa činu uprchla, dostal k nejbližšímu stavení, odkud lidé zavolali pomoc. Mezitím se ale vrazi vrátili do lesa, kde je o záchranu prosila umírající patnáctiletá Němka Ilse, Mach ji ale chladnokrevně střelil do hlavy.
Pátrání po vrazích začalo okamžitě. V pondělí večer už policie věděla totožnost pachatelů a šla je zatknout. Když je vrah Zdeněk Mach uviděl ve dveřích, znovu vytáhl zbraň a tentokrát zastřelil sám sebe. Nejstarší, již plnoletý, ze skupiny Čechů, putoval do vězení. Ostatní mladiství skončili v diagnostickém ústavu.
Zastřelené německé dívky byly příbuzné, sestřenice. Jejich těla musela rodina z nařízení úřadů uložit do hrobu v tichosti a rodinném kruhu. Tragédie rodiny tím ovšem nekončila. Na začátku května byli Jesenští coby němečtí obyvatelé z Československa odsunuti.
Související
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti
před 1 hodinou
Žalobci navrhli vazbu pro dalšího obviněného v pardubickém případu
před 1 hodinou
Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty
před 2 hodinami
Trump není mužem svého slova. Ultimátum pro Írán se opakovaně prodlužuje
před 3 hodinami
Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu
před 4 hodinami
Planý poplach v Praze. Důvodem bylo zavazadlo s nářadím
před 5 hodinami
Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole
před 5 hodinami
Otevírací doba obchodů dnes podléhá zákonu. V květnu se to zopakuje
před 6 hodinami
Jihokorejský prezident se omluvil KLDR za dronový incident z ledna
před 7 hodinami
Další dva podezřelí v pardubickém případu. Jednoho vypátrali v Bulharsku
před 7 hodinami
Írán varoval Trumpa i Netanjahu před útoky na civilní cíle
před 9 hodinami
Počasí se dnes zkazí. Po letní neděli přijde teplotní propad
včera
Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily
včera
Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď
včera
Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti
včera
USA mohou zítra uzavřít dohodu s Íránem, tvrdí Trump. Teherán řekl, za jakých okolností otevře Hormuzský průliv
včera
Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu
včera
U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany
včera
OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce
včera
Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi
Zdroj: Libor Novák