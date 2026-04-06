Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Lucie Žáková

Lucie Žáková

6. dubna 2026 16:15

Ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)
Ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

Necelý rok po konci druhé světové války žili v obci Hejnice na Frýdlantsku, tedy v pohraničí, vedle sebe rodiny Čechů a Němců, mezi kterými nepanovaly příliš dobré vztahy a stále zde visely ve vzduchu jakési pocity křivdy z obou stran. To všechno vyvrcholilo tragédií na velikonoční pondělí roku 1946, které tehdy vycházelo na 22. dubna.

V tento den po obědě měla skupinka čtyř německých adolescentů – dvou dívek a dvou chlapců – schůzku a chtěla jít na procházku. Jenže ve stejné době se v hlavě teprve osmnáctiletého českého chlapce zrodil ďábelský plán, že si na čtyři Němce v lese s kamarády počkají a zastřelí je! Spolupachateli takového hrůzného činu se měli stát malí kluci, kterým tehdy bylo patnáct, třináct a jedenáct let. Pět českých chlapců skutečně sehnalo zbraně a rozhodlo se vraždit.

Skupina českých hochů to odpoledne narazila na německé kamarády v jedné boudě v lese cestou z Hejnic do Lázní Libverda. Než se ozbrojená parta stihla domluvit, co přesně Němcům udělají, ti vyšli ven, protože uslyšeli hluk. A během chvilky začal jeden z Čechů, patnáctiletý Zdeněk Mach, střílet. Všichni čtyři Němci padli k zemi. Mach jednou ranou zavraždil sedmnáctiletou Doris Jesenskou, ostatní útok přežili a jeden z chlapců se dokonce o pár chvil později, když skupina násilníků z místa činu uprchla, dostal k nejbližšímu stavení, odkud lidé zavolali pomoc. Mezitím se ale vrazi vrátili do lesa, kde je o záchranu prosila umírající patnáctiletá Němka Ilse, Mach ji ale chladnokrevně střelil do hlavy. 

Pátrání po vrazích začalo okamžitě. V pondělí večer už policie věděla totožnost pachatelů a šla je zatknout. Když je vrah Zdeněk Mach uviděl ve dveřích, znovu vytáhl zbraň a tentokrát zastřelil sám sebe. Nejstarší, již plnoletý, ze skupiny Čechů, putoval do vězení. Ostatní mladiství skončili v diagnostickém ústavu.

Zastřelené německé dívky byly příbuzné, sestřenice. Jejich těla musela rodina z nařízení úřadů uložit do hrobu v tichosti a rodinném kruhu. Tragédie rodiny tím ovšem nekončila. Na začátku května byli Jesenští coby němečtí obyvatelé z Československa odsunuti.

Ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

