KOMENTÁŘ: Bude doprava v Česku (další) luxusní službou pro bohaté?

— Autor: Pavel Daniel / EuroZprávy.cz

Dalo se to čekat. Je to jen pár dní, co na rychlý všeobecný růst, který samozřejmě zahrnuje i ocenění energií, zareagovaly první čeští dopravci a přepravci. Zdražení jízdného tuzemskými Českými drahami, které má nastat od prosince (a to o 3,2 procenta), není sice ze soudku „převratných“ čísel, ale… Nikdo totiž neříká, že pokud se rozbouřené cenové moře nezklidní, nepřijdou další cenové rány. A navíc může jít o (cenovou) rozbušku, na kterou čekají i další přepravní a dopravní firmy. Nejde ale o ránu z čistého nebe. Navíc řada dopravních a přepravních podniků už dnes říká, že nějaké výrazné zdražování bude, pokud na to budou síly stačit, odkládat co to půjde.