ROZHOVOR: Praha nemá čtvrtě, kam by se člověk bál jít. Někam se ale bez MHD nebo auta dostat téměř nelze, říká zastupitelka

Máme necelé tři týdny do voleb, jaká je atmosféra v týmu Prahy sobě? Předvolební průzkumy ukazují vaší straně volební potenciál kolem 22%, což je na úrovni STAN a třeba ANO, byl by takový výsledek pro vás přijatelný?

Předvolební průzkumy skutečně ukazují, že šance Praha sobě pokračovat ve vedení Prahy jsou vysoké. A to se samozřejmě odráží i na atmosféře, která mezi kolegy panuje. Je to pro nás potvrzení, že Pražané vidí naši práci. Neusínáme ale na vavřínech, naopak. Podařilo se nám aktuálně dokončit několik velkých kroků, které Pražanům výrazně usnadní život. Minulý týden to byl například balíček pomoci, kdy mohou velmi snadno čerpat rodiny s dětmi finance na zaplacení školkovného, nákladů na školu či školní jídelnu a kroužky. Jsem hrdá na to, že s pomocí přicházíme s kolegy z Praha sobě právě včas.

Kandidujete na starostku na Praze 6, kde bydlíte a máte své kořeny. Starostou této městské části je dnes Ondřej Kolář z TOP09, jež je součástí koalice KDU-ČSL, ODS a STAN. Jak jste spokojena s prací celé koalice a především jak vnímáte práci pana Koláře za poslední 4 roky? Pohnula se Praha 6 za poslední období dopředu?

Současné vedení radnice vynakládá úsilí na témata často na úrovni zahraničních vztahů, jako třeba u sochy maršála Koněva. Pokulhává ale komplexní péče o občany Prahy 6 tak, aby se zvýšila kvalita života skutečně všem. Lidi na šestce trápí dopravní situace, nedostatek míst ve školách a školkách a nedostatečné kapacity v péči o seniory. Vedení radnice se také příliš spolehlo na to, že naše čtvrť je krásná, zelená městská část, kde se lidem dařilo, nehledě na to, kdo se o městskou část stará. Nyní se ale situace razantně mění, mnoho rodin se začíná potýkat s dopady ekonomické krize a je potřeba tu pro ně být, tady a teď. Je nutné mít program, jak situaci čelit, a to my, s kolegy z Praha sobě, máme.

Vy sama jste známá především díky své činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání, na což se zaměřujete ve své práci na Magistrátu. Role starostky je však komplexnější, témat, které je třeba opečovávat a zaměřit na ní svou pozornost je daleko více, co je podle vás nejpalčivějším současným problémem Prahy 6?

Je to především velká zátěž tranzitní dopravy, málo míst ve školách a školkách a málo opatření, která by zpříjemnila a usnadnila život seniorům. Chci s kolegy z Praha sobě dotáhnout omezení průjezdu automobilům nad 12 tun. Musíme také vyřešit tzv. spádovou turistiku, tedy situaci, kdy rodiče účelově přehlašují trvalé bydliště svým dětem do blízkosti školy, kterou si vyhlédli. Pak ale chybí místa pro ty děti, které v lokalitě skutečně bydlí a ty pak musí dojíždět do vzdálenějších škol. Paradoxní také je, že ačkoli je naše městská část jednou z nejzelenějších z celé Prahy a mohla by být ukázkovou čtvrtí, kde je radost pohybovat se pěšky, mnohdy musí starší lidé čelit tolika překážkám, že raději pochůzky po své čtvrti vzdají. Chceme proto důsledně odstranit z Prahy 6 bariéry a zajistit přechody se sníženým obrubníkem, omezit automobilovou dopravu a zpříjemnit nástup do tramvají a autobusů vhodnými zastávkami. Chceme zkrátka, aby naše čtvrť ožila, aby děti mohly bezpečně chodit pěšky do kvalitní školy za rohem a aby i senioři byli vidět víc v našich ulicích. Posledním velkým problémem je nedostatek moderních služeb pro seniory, tam je skutečně potřeba napřít velké úsilí. Praha 6 má největší podíl seniorů ze všech pražských městských částí a je potřeba, aby tomu odpovídala i péče o ně.

Praha sobě je stále lokální stranou, která, jak je již z názvu patrné, má svůj záběr na Prahu. Nicméně se stále rozrůstáte a dnes kandidujete v dalších pražských obvodech. Existuje v hlavách vás hlavních představitelů této strany, že by se z lokální strany mohla stát strana s celorepublikovým zásahem?

Praha sobě řeší Prahu. Stojíme na konkrétních lidech, kteří žijí v konkrétních městských částech. Znají dopodrobna svoji čtvrť, v hlavě nosí její plánek a vědí přesně, kde je co potřeba opravit a zlepšit. Stejně tak ti, kdo se podílejí na vedení Prahy, mají hluboký vhled a expertízu do oblastí, kterým se věnují a kde řeší reálné problémy a přinášejí zlepšení na každodenní úrovni. Že by se z Prahy sobě stala strana s celorepublikovým dosahem není v tuto chvíli vůbec na stole. Že by se však konkrétní osobnosti v budoucnu do celorepublikové politiky zapojily, to si představit dovedu.

Jedním z hlavních problémů Prahy, ale pochopitelně nejen jí, je doprava. A to nejen pro masivní dojíždění lidí za prací z okolních regionů, které se průběžně řeší výstavbou záchytných parkovišť, ale také pro novou výstavbu, která bude mít velký dopad na kvalitu dopravy. V Letňanech se budují nová bydlení pro čtvrt milionu lidí, na Smíchově se staví obrovský moderní bytový komplex spojený s kancelářskými prostory. Jak se Praha připravuje na takový nárůst lidí a jak bude zajištěna doprava, aby nedocházelo k nárůstu kolon a neprůjezdnosti?

Musíme dobudovat robustní skelet dopravy, který do sebe zaklapne. Klíčové je podporovat různé formy dopravy, ne pouze individuální, či naopak hromadnou. Vše musí navazovat. Od záchytných parkovišť ve vytížených uzlech na okraji Prahy přes další tramvajové tratě, dokončení linky D až k okružní lince metra O, která stávající trasy propojí a usnadní tak pohyb po městě tou nejspolehlivější a nejrychlejší cestou – metrem.

Kdybyste měla srovnat naši metropoli s jinými evropskými velkoměsty, v čem si myslíte, že Praha zaostává a v čem naopak vyniká? V čem by si Praha měla vzít příklad odjinud a v čem může být ostatním příkladem?

Praha je jedinečná svou architekturou, funkční sítí veřejné dopravy, která je ve srovnání s jinými metropolemi velmi levná, a v mnoha městských částech i sousedskou atmosférou. Přináší také špičkovou a dopravně dostupnou zdravotní péči a velmi bohatý kulturní život. Je bezpečným městem, ve kterém naštěstí chybí čtvrtě, kam by se člověk bál jít, jak to známe z jiných evropských velkoměst. Máme ale co dohánět v zajištění kapacit ve školství tak, aby každé dítě mělo kvalitní školu či školku pěšky pár minut od svého domu. O střední školy je takový zájem, že mladí lidé na konci základní školy nemají jistotu, že se na svůj vysněný obor dostanou, protože konkurují dětem nejen ze Středočeského kraje, které se do Prahy hlásí. Máme také co dohánět v pěší dostupnosti, ve městě narážíme na slepá místa, kde je velmi obtížné se dostat bez MHD nebo bez auta. Chceme pokračovat ve vysazování stromů a zeleně, a především v přetváření veřejných ploch v příjemná místa, kde lidé najdou kulturu, sport nebo prostě jen odpočinek. Mohou to být jednoduchá basketbalová hřiště pro mladé, koupaliště u řeky nebo lavičky v upravených parcích tak, aby v Praze bylo příjemné žít 365 dní v roce přímo ve své čtvrti.