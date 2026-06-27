40,6 stupně. Česko hlásí nový absolutní teplotní rekord

V Česku již v sobotu padl nový absolutní teplotní rekord. V severočeských Doksanech naměřila stanice 40,6 stupně nad nulou. Podle meteorologů se nemusí jednat o konečnou hodnotu. V neděli má navíc být podle předpovědi ještě tepleji.
“Stanice Doksany v Ústeckém kraji nečekala do zítřka, kdy má vlna veder vrcholit, a před malou chvílí naměřila teplotu 40,6 °C, čímž by překonala dosavadní rekord 40,4 °C naměřený v Dobřichovicích dne 20. srpna 2012,” uvedl hydrometeorologický ústav na síti X.
Meteorologové zároveň upozornili, že teploty ještě mírně stoupají, takže se nemusí jednat o finální hodnotu pro dnešní den. Předpověď navíc předpokládá, že v neděli bude ještě tepleji.
Nedělní odpolední teploty se podle platné výstrahy dostanou na 35 až 40 °C. Podle odborníků není vyloučeno, že v dolním Polabí a Poohří dosáhnou hodnot kolem 41 °C. Extrémně vysoké teploty budou dosaženy na většině území, velmi vysoké teploty jsou očekávány na Českomoravské vrchovině a často i v podhůřích.
Pondělní počasí už ovlivní studená fronta, která přinese ochlazení nejprve do Čech. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31 °C. Velmi vysoké teploty nad 34 °C se očekávají na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty přes 37 °C budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách.
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Do nejvyššího mrakodrapu v čínském Pekingu narazilo letadlo
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Zdroj: Libor Novák