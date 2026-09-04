Bouřky už večer zasáhnou část Česka, varují meteorologové

Meteorologové v pátek varovali před bouřkami, které ve večerních a nočních hodinách hrozí zejména na severu a severovýchodě Čech. Největší nebezpečí bude představovat silný vítr, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
"V pátek večer a v noci na sobotu bude postupovat přes severozápad našeho území studená fronta, na které se mohou ojediněle vyskytnout bouřky. Přechod fronty a bouřky se mohou projevit silným jihozápadním, postupně západním až severozápadním větrem s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h)," uvedli meteorologové na facebooku.
Bouřky hrozí v Děčíně, Chomutově, Kadani, Litvínově, Rumburku, Teplicích, Ústí nad Labem a Varnsdorfu v Ústeckém, ve Frýdlantě, Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Liberci, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu a Železném Brodě v Libereckém a v Trutnově a ve Vrchlabí v Královéhradeckém kraji.
Podle meteorologů hrozí komplikace v energetice, lesním hospodářství a dopravě, poškození stromů a lesních porostů, menší škody na energetické infrastruktuře, majetku a zejména starších budovách či komplikace v dopravě.
Lidem se doporučuje zajistit okna, dveře, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty, stany a skleníky, dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách by se měli omezit túry, zejména do hřebenových partií.
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Zdroj: Lucie Žáková