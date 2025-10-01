Chladné počasí na začátku října. Může i sněžit, upozornili meteorologové

Dnes sice teprve začíná říjen, ale počasí je v posledních dnech relativně chladné. Na horách už bude připomínat zimu, podle předpovědi může ve středu spadnout i několik centimetrů sněhu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Meteorologové uvedli, že ve středu bude na řadě míst relativně slunečno. Velká oblačnost se očekává hlavně ve Slezsku a na severu Moravy, kde budou také nejčetnější přeháňky. Na hřebenech Jeseníků a Krkonoš se dokonce objeví sněhové vločky.
"Ty budou kolem 1000 nebo 1100 metrů nad mořem sněhové, na Pradědu by tak za celý zítřejší den mohlo napadnout i pár cm nového sněhu. Ten ale samozřejmě odtaje, takže pokud chcete stavět sněhuláka, musíte být rychlí. Menší poprašek sněhu mohou zaregistrovat i hřebeny Krkonoš, případně Beskyd," sdělili meteorologové.
Počasí přes den:
Oblačno až zataženo, ráno a večer místy malá oblačnost a ojediněle mlhy. Ojediněle, postupně místy déšť nebo přeháňky, na severovýchodě srážky četnější a v polohách nad 1100 m i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, na severovýchodě 7 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C. Slabý, během dne většinou mírný severovýchodní až severní vítr 2 až 6 m/s.
Počasí o následujícím víkendu: V noci hrozí mrazy, během dne déšť
Chladné počasí v novém týdnu. Hrozí přízemní mrazíky, na horách může sněžit
Zdroj: Tereza Marešová