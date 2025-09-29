Chladné počasí v novém týdnu. Hrozí přízemní mrazíky, na horách může sněžit

Jan Hrabě

29. září 2025 7:00

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Začíná týden na přelomu září a října. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se očekává chladné počasí a přízemní mrazíky. Na horách se postupně objeví i sněhové vločky, sdělili na sociální síti X. 

Meteorologové upozornili zejména na nízké ranní teploty, které klesnou na 2 °C. Při déletrvajícím vyjasnění mohou spadnout až k nule. Přes den budou většinou teploty stoupat na maxima od 8 do 13 °C.

"Více srážek čekáme v severovýchodní polovině území a také na horách, kde budou postupně v polohách nad 900 m přecházet do sněžení," uvedl ústav s tím, že na víkend se sice mírně oteplí, ale přibude srážek. 

Předpověď na pondělí:

Zpočátku jasno až polojasno, ojediněle mlhy, na severovýchodě až zataženo s mrholením. Během dne postupně oblačno až polojasno a v severovýchodní polovině území místy, jinde ojediněle slabé přeháňky. Večer ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C a místy přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, na severovýchodě 10 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C. Slabý, na Moravě, ve Slezsku a východních Čechách přes den místy mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na úterý:

Oblačno až zataženo, zejména ráno a večer místy až polojasno. Na severovýchodě a na horách místy, jinde ojediněle přeháňky, v polohách nad 1100 m i srážky smíšené nebo sněhové. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při malé oblačnosti až 0 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C, na severovýchodě 8 až 11 °C. Slabý, přes den místy přechodně mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na středu:

Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Místy déšť nebo přeháňky, v polohách nad 1000 m i srážky smíšené nebo sněhové. Na severovýchodě srážky četnější. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při déletrvajícím vyjasnění kolem 0 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Slabý, během dne mírný severovýchodní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na čtvrtek:

Polojasno až oblačno, v noci a ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle déšť nebo přeháňky, v polohách nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při déletrvajícím vyjasnění kolem 0 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na pátek:

Polojasno až oblačno, ráno ojediněle nízká oblačnost nebo mlhy. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení, v polohách nad 900 m i srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

včera

Výhled počasí na první říjnový víkend. Vliv bude mít tlaková níže

