Historických teplotních rekordů může padnout víc, naznačili experti

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. června 2026 9:56

Letní noc
Letní noc Foto: Pixabay

Současná vlna veder je nepříjemná i tím, že se výrazné ochlazení nedostavuje ani v nočních či ranních hodinách. Kromě absolutního teplotního rekordu by mohla být o víkendu zaznamenána i nejteplejší noc v tuzemské historii, naznačil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Kromě teplých dní zažívá Česko i velmi teplé noci. Každý den přibývá míst, kde teplota ani v noci neklesne pod 20 stupňů, což je hranice tropické noci. V sobotu ráno splnila tuto podmínku přibližně pětina měřících stanic ČHMÚ. Historicky nejteplejší noc byla zaznamenána 8. srpna v Bystřici pod Hostýnem, kdy teplota neklesla pod 27,2 °C. 

"Tropické noci se vyskytly napříč celým územím státu v nížinách, ve vyšších a výjimečně i horských polohách, ve velkých městech a téměř ve všech krajích. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy, na stanici Praha-Klementinum během noci neklesla teplota pod 23,7 °C," uvedli meteorologové v sobotu na facebooku. 

Předpověď předpokládá, že v následujících dnech se i noci budou oteplovat. V noci na neděli by se průměr minimálních teplot měl pohybovat mezi 23 až 18 °C a s ohledem na zesilující jižní vítr v oblasti Moravy nelze vyloučit, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 °C.

"Četnost míst s tropickou nocí na našem území bude vrcholit v pondělí, kdy oblohu již částečně pokryje oblačnost na přibližující se studené frontě. Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 °C a za souhry více podmínek může být ohrožen již zmíněný teplotní rekord z Bystřice pod Hostýnem," dodali experti. 

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