Ledovka hrozí dál. Nebezpečné počasí se přesouvá na jiná místa v Česku

Nebezpečí ledovky se přesouvá Českem. Meteorologové nově varují před výskytem nebezpečného jevu v severních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tentokrát by mělo jít o slabou ledovku s tloušťkou do dvou milimetrů.
Podle předpovědi má v úterý večer a v noci na středu v severní polovině území pršet, přičemž půjde o déšť, který bude místy namrzat. Vytvoří se tak slabá ledovka o tloušťce do dvou milimetrů.
"Na severu Čech se mrznoucí déšť objeví už ve večerních hodinách, ve druhé polovině noci už jeho riziko pomine. Na sever Moravy a do Slezska dorazí mrznoucí srážky až po půlnoci a slabá ledovka se zde může tvořit až do středečních ranních hodin," uvedl hydrometeorologický ústav na sociální síti X.
Nebezpečí se na části území bude opakovat i o den později. Ve středu odpoledne, večer a během noci na čtvrtek se očekává mrznoucí déšť na východě Čech a na Moravě a ve Slezsku. Místy se bude tvořit slabá ledovka do dvou milimetrů. "Na ostatním území je výskyt ledovky málo pravděpodobný, ale nelze ho úplně vyloučit," podotkli meteorologové.
Při ledovce hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Může docházet i k lámání větví stromů. Ústav dodal, že výstrahu na středu může ještě upřesnit, pokud to bude nutné.
Zdroj: Libor Novák