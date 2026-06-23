Londýn se v extrémním počasí doslova vaří, lidstvo čelí souběhu dvou krizí, varoval šéf OSN

Libor Novák

23. června 2026 12:36

António Guterres
António Guterres Foto: president.gov.ua

Generální tajemník OSN António Guterres v hlavním projevu na Klimatickém týdnu v Londýně varoval, že britská metropole se kvůli vlně extrémních veder doslova vaří. S odkazem na román Charlese Dickense Příběh dvou měst prohlásil, že lidstvo v současnosti čelí příběhu dvou krizí, kterými jsou klimatická krize vedoucí ke katastrofálním zlomovým bodům a energetická krize odhalující pošetilost světa závislého na uhlovodících. Obě tyto krize mají podle něj společný destruktivní původ ve fosilních palivech. Projev šéfa OSN se časově shoduje s bezprecedentní vlnou veder, která zasáhla západní Evropu.

I téměř celé Španělsko se ocitlo pod meteorologickou výstrahou před extrémními teplotami, přičemž národní meteorologická služba AEMET vyhlásila nejvyšší červený stupeň nebezpečí pro oblasti kolem Córdoby na jihu země a Bilbaa a Kantábrie na severu. Teploty ve stínu mají v Baskicku na hranicích s Francií dosáhnout až 40 stupňů Celsia, což je pro tuto severní oblast nezvyklé. Velká část středního a severního Španělska spadá pod druhý nejvyšší oranžový stupeň varování a mimořádná vedra se vyhnula pouze pobřežním regionům.

Francie má za sebou nejteplejší noc od začátku měření v roce 1947, kdy průměrná teplota ze třiceti stanic po celé zemi dosáhla předběžné hodnoty 21,6 stupně Celsia a překonala tak dosavadní rekord z července 2019. Vlna veder vyvolala na evropských trzích prudký nárůst cen elektřiny na úrovně běžné pro zimní období, což způsobilo masivní využívání klimatizací. Tlaková výše navíc snížila rychlost větru, což omezilo produkci z obnovitelných zdrojů. Vysoké teploty zároveň vedly k neplánovanému odstavení velké francouzské jaderné elektrárny kvůli nedostatku chladicí vody.

Kombinace vysoké poptávky a výpadku nízkoemisních zdrojů vyhnala velkoobchodní ceny elektřiny na víceletá maxima. V Německu, které je největším energetickým trhem v Evropě, dosáhne velkoobchodní cena na burze Epex Spot hodnoty 545,51 eura za megawatthodinu, což je nejvíce za poslední dva roky. Ve Francii cena vyšplhá na 268,67 eura za megawatthodinu a na britském trhu se večerní cena přiblíží k 230 librám za megawatthodinu, což představuje téměř trojnásobek loňského červnového průměru.

Mimořádná vedra se o víkendu přesunou z Francie a Německa dále na východ směrem k Česku a Polsku, kde mají teploty v neděli vyvrcholit hodnotami do 38 stupňů ve Varšavě a až 41 stupňů v Dolním Slezsku. Pokud se předpovědi potvrdí, padnou dosavadní polské červnové i historické teplotní rekordy. Vládní bezpečnostní centrum již vydalo doporučení, aby lidé omezili pobyt venku, pili dostatek vody a chránili si hlavy před přímým sluncem. Kvůli suchu panují velké obavy z lesních požárů, v souvislosti s čímž hasičské sbory v Anglii vyzvaly zemědělce i veřejnost k odložení kontrolovaných spalování a varovaly před necháváním skla na slunci.

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