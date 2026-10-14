Měsíční předpověď počasí. Meteorologové řekli, co modely odhadují pro Česko

Už několik dní je při pouhém pohledu z okna zřejmé, že podzim je v plném proudu. Česko čeká v nadcházejících týdnech další ochlazení, podle meteorologů by také mělo přibýt srážek. Vyplývá to z aktuálního měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají, že následující období do 8. listopadu bude teplotně průměrné nebo slabě podprůměrné. "První týden se bude pohybovat kolem průměru, s maximy mezi 11 až 17 °C a minimálními teplotami mezi 6 až 2 °C," uvádí se ve výhledu.
"Následující dva týdny druhé poloviny října budou slabě chladnější, respektive na hranici průměru a podprůměru, poslední týden pak již průměrný, s menší pravděpodobností opět spíše nadprůměrný," konstatovali experti.
Maximální teploty po tomto týdnu poklesnou. Většinou se budou pohybovat kolem 10 °C, konkrétně mezi 7 až 13 °C. Při mlhách nebo nízké oblačnosti bude chladněji, a to kolem 5 °C. Minima se mají držet kolem dvou stupňů nad nulou, ale přechodně může mrznout.
Srážkově má v první polovině období pokračovat spíše sušší období s úhrny do pěti milimetrů a přechodně sněhovými srážkami v polohách nad 1000 m.
"Druhá polovině období již bude srážkově bohatší, na horách při srážkovějších epizodách v chladnějším vzduchu bude sněžit a sněhová pokrývka již může zůstat i po několik dní ležet. Celé období bude srážkově průměrné, s menší pravděpdobností slabě podprůměrné," dodali meteorologové.
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