Meteorologové opět nevylučují výskyt bouřek. Tentokrát hrozí i na východě

Výskyt bouřek v Česku není zcela vyloučen ani dnes, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nebezpečí se tentokrát týká vyšších poloh na severu Čech, večer hrozí bouřky na východě země.
Podle meteorologů to každopádně má být s bouřkami méně výrazné než včera. Očekávají se především na horách na severu Čech, v menší míře se mohou vyskytnout i jinde na území republiky.
"Zejména hory na severu Čech mohou mít v průběhu odpoledních hodin bouřky i s vyšší intenzitou srážek, vzhledem k nižšímu nasycení by to ovšem nemělo vést k výraznějšímu nebezpečí. Ve večerních a nočních hodinách se centrum bouřkové aktivity může posunout na východ," uvedl hydrometeorologický ústav na sociální síti X.
Mimo zmíněnou oblast budou bouřky vzácnější. Půjde případně o multicelární bouře, ve východních Čechách nelze vyloučit ani organizovanější bouřku. "Pravděpodobnost jejich výskytu a nebezpečných projevů je však velmi malá," sdělili experti.
V uplynulých dvou dnech platila meteorologická varování před silnými bouřkami. Vyskytly se prakticky výhradně v Čechách, kde se tak zlepšila situace se suchem.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) jmenoval do funkce ombudsmanky Michaelu Kolman, veřejnosti známou také jako zpěvačku Michaelu Noskovou. Ve své nové roli se bude věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností, které na ministerstvo přicházejí, a zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady.
