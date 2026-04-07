Mrazivé noční počasí představuje problém. Meteorologové varují

Jan Hrabě

7. dubna 2026 7:00

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Neděle byla zatím nejteplejším dnem letošního roku, ale krátce po začátku nového týdne přichází varování. Meteorologové upozornili zejména pěstitele kvetoucích meruněk na očekávané mrazivé noci. 

Meteorologové zmínili, že už jen dnes se maxima výjimečně dostanou nad 15 °C. Po zbytek týdne už budou nejvyšší teploty nižší. Na většině území se mají držet kolem normálu, ve Slezsku dokonce pod ním. 

"Po většinu týdne bude naše republika rozdělená. Nelekejte se, nemluvíme o politice, ale stále o počasí. Na Moravě a hlavně ve Slezsku bude často chladněji, než v Čechách - hlavně v západní polovině. Napříč naším územím bude totiž procházet výrazné teplotní rozhraní a čím více na východ budeme, tím chladněji přes den většinou bude," uvedli na síti X.

Experti očekávají minimum srážek. Jen ve středu ve Slezsku a v pátek na západě a jihozápadě Čech by mohlo zapršet a ve vyšších polohách i zasněžit. "Užijeme si ale docela dost slunce. Pozor na něj, dokáže už pěkně spálit," upozornil hydrometeorologický ústav.

Jasné noci a chladný vzduch zároveň způsobí pokles teplot pod nulu. V údolích může být od středečního rána víceméně až do konce týdne při vyjasnění až -4 °C. "Držíme všem pěstitelům palce při záchraně kvetoucích ovocných stromů," dodali meteorologové. 

