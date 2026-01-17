Mrazivé počasí se vrátí do Česka. V noci se připravte na tuhou zimu

V Česku se v posledních dnech oteplilo, takže dorazila i obleva. V příštím týdnu se ale situace opět změní. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) dorazí další ochlazení, které se nejvíce projeví v noci.
Noční teploty budou klesat pod nulu i o víkendu, ale nikoliv tak hluboko, jak očekává předpověď na příští týden. Minima se v jeho průběhu budou stále snižovat, teplotní pokles vyvrcholí během příštího víkendu.
Již v noci na úterý mohou teploty při slabším větru klesnout na dvouciferné záporné hodnoty, konkrétně na -10 °C. To bude ale teprve začátek. Podle výhledu meteorologů budou minima při vyjasnění a sněhové pokrývce v druhé polovině týdne klesat až na -15 °C.
Denní teploty by se nicméně měly držet v přijatelném pásmu kolem nuly. Předpověď od čtvrtka do neděle očekává maxima v rozmezí od -3 °C do +2 °C. Pouze při déletrvající nízké oblačnosti bude i přes den kolem -5 °C.
Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol byl odsouzen k pěti letům vězení. Jde o první rozsudek v sérii procesů souvisejících s jeho kontroverzním pokusem o vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Soud v Soulu uznal Juna vinným ze zneužití pravomoci, maření spravedlnosti a bránění vlastnímu zatčení, čímž podle soudce uvrhl zemi do hluboké politické krize.
Zdroj: Libor Novák