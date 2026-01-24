Nebezpečné počasí hrozí na větším území. Meteorologové podruhé upřesnili varování

Meteorologové již podruhé během soboty prodloužili varování před ledovkou na Moravě a ve Slezsku. Výskyt nebezpečného jevu totiž hrozí i v neděli, vyplývá z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nové znění varování prodlužuje a plošně upřesňuje výstrahu na ledovku, upozornil ústav na sociální síti X. Nebezpečí potrvá do nedělního dopoledne, konkrétně do 10:00.
"Na Moravě, ve Slezsku a v severovýchodních Čechách se místy vyskytuje mrznoucí mrholení, při kterém se nadále vytváří ledovka. V noci mohou být srážky ve východní polovině území četnější, ve formě deště se sněhem a ojediněle mrznoucího deště s tvorbou ledovky. V neděli ráno a dopoledne budou srážky přechodně ustávat a bude se zvolna oteplovat nad 0 °C," uvedli meteorologové.
Při ledovce hrozí nebezpečí úrazů při uklouznutí, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Doporučuje se chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a počítat s prodloužením doby jízdy.
Ledovka způsobila v pátek ráno a dopoledne velké problémy v automobilové dopravě. Dálnici D1 uzavřela hromadná nehoda nejméně dvou desítek vozidel. V Jihomoravském kraji byl dokonce vyhlášen traumaplán.
Zdroj: Jan Hrabě