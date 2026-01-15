Nebezpečí ledovky stále nepominulo. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) během čtvrtečního dopoledne aktualizovali výstrahy před zmíněným jevem. Meteorologové avizují, že další problémy nastanou na některých místech o víkendu.
Nové znění výstrahy před ledovkou upravuje její časovou a územní platnost, nově platí pro vybrané oblasti do dnešních 17 hodin. Ústav varuje před zhoršenou sjízdností a schůdností komunikací.
"Od západu dnes postupuje pásmo slabého deště a mrholení, které na Moravě vlivem podnulových teplot mohou místy namrzat a vytvářet tak po zbytek dopoledne a odpoledne slabou ledovku. Večer srážky ustanou a riziko tvorby ledovky pomine," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Přišli i s jedním předběžným varováním, které budou ještě upřesňovat. "O tomto víkendu čekáme v oblasti Českomoravské vrchoviny a od středních poloh na severozápadě a severu Čech tvorbu silné námrazy a od neděle minimálně do pondělí zejména na Českomoravské vrchovině i silný vítr místy s nárazy přes 65 km/h," dodal ústav.
Související
Mrazivé počasí neskončilo. Teploty budou do konce týdne klesat
Počasí přispěchá s další ledovkou. Nebezpečí pomine zítra
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Trump stáhl z pohotovosti strategické bombardéry. Zabíjení demonstrantů v Íránu podle něj skončilo
před 28 minutami
Nevyzpytatelné počasí pokračuje. Meteorologové avizují víkendové varování
před 1 hodinou
Sněmovní maraton nebere konce. Babiš během interpelací ostře útočil na Piráty
před 1 hodinou
První zdravotní evakuace v historii. NASA stahuje astronauty z ISS domů
před 2 hodinami
Nová éra pro Gazu: Trumpův plán vstupuje do druhé fáze, začíná demilitarizace a obnova
před 2 hodinami
Trump hlásí ohromný pokrok ve Venezuele. Nechce ale prozradit jakékoliv detaily
před 3 hodinami
Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil
před 4 hodinami
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
před 5 hodinami
Mrazivé počasí neskončilo. Teploty budou do konce týdne klesat
včera
Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek
včera
Washington a Kodaň se na budoucnosti Grónska neshodly, jednání netrvalo ani hodinu
včera
Delegace dorazily do Washingtonu. Jednání o Grónsku začíná
včera
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
včera
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
včera
Julie Tymošenková čelí obvinění z korupce. Měla se pokusit rozbít vládu Zelenského
včera
Neznám ho, ale bude problém. Trump se nevybíravě pustil do premiéra Grónska
včera
Armagedon, trafika Turkovi... Opozice před hlasováním o důvěře cupuje vládu
včera
Trump trvá na ovládnutí Grónska: Cokoliv jiného než kontrola USA je nepřijatelné
včera
Počasí přispěchá s další ledovkou. Nebezpečí pomine zítra
včera
Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa
V grónském hlavním městě Nuuk je sníh stejně všudypřítomný jako písek na Sahaře. Zatímco se místní obyvatelé halí do teplých vrstev, aby čelili mrazivému arktickému větru, v ulicích se nemluví o ničem jiném než o nové politické bouři. Požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa na převzetí Grónska – ať už „po dobrém, nebo po zlém“ – vyvolal v této samosprávné součásti Dánska vlnu odporu a hlubokých obav.
Zdroj: Libor Novák