Novinky o počasí. Nového sněhu bude až 30 centimetrů, platí varování

Až 30 centimetrů nového sněhu může místy spadnout na východě republiky, vyplývá z nové výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ve čtvrtek a v pátek je tak třeba počítat s komplikacemi v dopravě.
Meteorologové varují před novou sněhovou pokrývkou v oblasti Rožnova pod Radhoštěm, Valašských Klobouků, Valašského Meziříčí a Vsetína ve Zlínském a Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova, Kopřivnice, Nového Jičína a Třince v Moravskoslezském kraji.
Výstraha bude platit od půlnoci ze středy na čtvrtek do pátečních 6 hodin ráno. "Zejména ve vyšších a horských polohách očekáváme 7 až 15 cm, na severním návětří hor 20 až 30 cm nového sněhu," uvedl hydrometeorologický ústav.
Meteorologové očekávají komplikace při chůzi či v dopravě. Mokrý sníh může způsobit škody na stromech či lesním porostu a drátech elektrických vedení. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Na horách by turisté měli dodržovat pokyny Horské služby.
Americký viceprezident JD Vance by se mohl stát hlavním vyjednavačem Spojených států v připravovaných mírových rozhovorech s Íránem, které se pokouší zprostředkovat Pákistán. Diplomatické zdroje naznačují, že k setkání v Islámábádu by mohlo dojít již tento týden. Tato iniciativa následuje po nedělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem, jehož tématem byl měsíc trvající válečný konflikt.
Zdroj: Libor Novák