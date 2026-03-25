Novinky o počasí. Nového sněhu bude až 30 centimetrů, platí varování

Jan Hrabě

25. března 2026 14:09

Počasí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Až 30 centimetrů nového sněhu může místy spadnout na východě republiky, vyplývá z nové výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ve čtvrtek a v pátek je tak třeba počítat s komplikacemi v dopravě. 

Meteorologové varují před novou sněhovou pokrývkou v oblasti Rožnova pod Radhoštěm, Valašských Klobouků, Valašského Meziříčí a Vsetína ve Zlínském a Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova, Kopřivnice, Nového Jičína a Třince v Moravskoslezském kraji. 

Výstraha bude platit od půlnoci ze středy na čtvrtek do pátečních 6 hodin ráno. "Zejména ve vyšších a horských polohách očekáváme 7 až 15 cm, na severním návětří hor 20 až 30 cm nového sněhu," uvedl hydrometeorologický ústav.

Meteorologové očekávají komplikace při chůzi či v dopravě. Mokrý sníh může způsobit škody na stromech či lesním porostu a drátech elektrických vedení. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Na horách by turisté měli dodržovat pokyny Horské služby.

před 7 hodinami

Počasí přinese sněžení do části republiky. Spadne až 20 centimetrů sněhu

