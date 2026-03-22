Meteorologové znovu upozornili na zajímavou situaci v nadcházejícím týdnu, kdy se očekává výrazné ochlazení. Vyloučeno není ani sněžení v polohách kolem 400 metrů nad mořem. Vyplývá to z příspěvku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X.
Meteorologové přiznali, že ochlazení, které se začne projevovat v noci na čtvrtek, je už víceméně jisté. Chladný vzduch do Česka pronikne od severozápadu, chladno má být o příštím víkendu a možná i na začátku následujícího týdne. Teploty se přes den mají pohybovat jen kolem 5 °C.
"Mírná nejistota zatím panuje nad tím, jak chladný vzduch nakonec dorazí - to bude mít zásadní vliv i na případné skupenství srážek a výšku sněžení, která může být i ve středních polohách. Není vyloučeno, že se ale sněhové vločky objeví i v polohách kolem 400 m nebo 500 m," sdělili experti.
Řidiče zároveň upozornili, že při cestách na hory je třeba počítat s možnými komplikacemi. "Zcela nejisté je zatím nicméně množství srážek (ať už dešťových nebo sněhových). Modely jsou zatím velmi nekonzistentní, některé běhy ukazují i extrémnější varianty s desítkami cm nového sněhu nebo vydatných srážek," podotkl hydrometeorologický ústav.
Meteorologové upozornili, že předpověď je zatím nutné brát s velkou rezervou a neřídit se podle toho, co lidé vidí v aplikacích nebo na jednoduchých mapách.
Ochlazení v Česku potvrzeno. Meteorologové naznačili, co přinese příští týden
