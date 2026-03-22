Ochlazení v Česku potvrzeno. Meteorologové naznačili, co přinese příští týden

Jan Hrabě

22. března 2026 14:42

Zima, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Meteorologové znovu upozornili na zajímavou situaci v nadcházejícím týdnu, kdy se očekává výrazné ochlazení. Vyloučeno není ani sněžení v polohách kolem 400 metrů nad mořem. Vyplývá to z příspěvku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. 

Meteorologové přiznali, že ochlazení, které se začne projevovat v noci na čtvrtek, je už víceméně jisté. Chladný vzduch do Česka pronikne od severozápadu, chladno má být o příštím víkendu a možná i na začátku následujícího týdne. Teploty se přes den mají pohybovat jen kolem 5 °C.

"Mírná nejistota zatím panuje nad tím, jak chladný vzduch nakonec dorazí - to bude mít zásadní vliv i na případné skupenství srážek a výšku sněžení, která může být i ve středních polohách. Není vyloučeno, že se ale sněhové vločky objeví i v polohách kolem 400 m nebo 500 m," sdělili experti. 

Řidiče zároveň upozornili, že při cestách na hory je třeba počítat s možnými komplikacemi. "Zcela nejisté je zatím nicméně množství srážek (ať už dešťových nebo sněhových). Modely jsou zatím velmi nekonzistentní, některé běhy ukazují i extrémnější varianty s desítkami cm nového sněhu nebo vydatných srážek," podotkl hydrometeorologický ústav.

Meteorologové upozornili, že předpověď je zatím nutné brát s velkou rezervou a neřídit se podle toho, co lidé vidí v aplikacích nebo na jednoduchých mapách. 

Výhled počasí na příští víkend. Bude poměrně chladno

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

I na Slovensku je kauza podezřelého pátečního požáru v Pardubicích velkým tématem. Tamní policie neví o jakékoliv souvislosti události se Slovenskem, kde by momentálně nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

Nebezpečí nehrozí. Írán tvrdí, že došlo k útoku na jaderné zařízení

Írán tvrdí, že jaderné zařízení Natanz v centrální části země se v sobotu stalo terčem útoků. Informovala o tom britská BBC. Během probíhajícího konfliktu k tomu mělo dojít už podruhé. Natanz navíc čelil americkému útoku už loni. 

