Počasí aktuálně: Ledovka na Moravě trvá, platí i výstraha kvůli smogu

Meteorologové v sobotu ráno opět upozornili na nebezpečí ledovky v části Česka. Trvá také smogová situace. Vyplývá to z informací na sociálních sítích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ústav zmínil, že nové znění prodlužuje a plošně upřesňuje výstrahu na ledovku vydanou v pátek. "Na Moravě se nadále místy vyskytuje mrznoucím mrholení, při kterém se vytváří ledovka. Předpokládáme, že její tvorba bude pokračovat ještě v ranních a dopoledních hodinách," uvedli meteorologové.
Při ledovce hrozí nebezpečí úrazů při uklouznutí, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Doporučuje se chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a počítat s prodloužením doby jízdy.
Meteorologové také upozornili, že oblast vyhlášené smogové situace byla rozšířena na většinu území Moravskoslezského kraje. Tato výstraha je v platnosti do odvolání.
