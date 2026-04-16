Počasí čeká o víkendu zlom. Do Česka se přižene déšť

Nadcházející víkend nabídne dvě tváře jara. Zatímco sobota bude přát výletům a venkovním aktivitám, v neděli musíme počítat s citelnou změnou a deštníky budou nezbytnou výbavou.
V sobotu nás čeká velmi příjemné, zpočátku skoro jasné až polojasné počasí. Během dne se sice obloha přechodně zatáhne a může se objevit ojedinělá přeháňka, ale srážky budou spíše výjimečné.
Teploty se vyšplhají na jarních 17 až 21 °C, přičemž v noci klesnou k 7 až 3 °C. Vítr bude jen slabý, proměnlivý. Teprve později večer začne v Čechách od západu přibývat mraků, které předznamenají změnu v dalším dni.
Neděle se již ponese v duchu oblačné až zatažené oblohy. Od západu se postupně přidá déšť nebo přeháňky, a vyloučena není ani ojedinělá bouřka. Srážkový úhrn může být místy výraznější, meteorologové odhadují až 15 mm. S deštěm se mírně ochladí, denní maxima se udrží mezi 16 až 20 °C, ovšem na západě a severozápadě Čech bude chladněji, jen kolem 14 °C.
Noční teploty v neděli už nebudou tak nízké jako v sobotu a zůstanou v rozmezí 10 až 5 °C. Během dne začne foukat mírný severozápadní vítr o rychlosti do 6 m/s. K večeru by pak mělo v Čechách srážek od severozápadu opět postupně ubývat.
Související
Aktuálně se děje
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.
Zdroj: Libor Novák