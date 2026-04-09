Počasí do konce týdne: Bude ještě mrznout, přidají se i deště

Aktuální předpověď počasí pro nadcházející dny slibuje proměnlivé jarní podmínky s výraznými rozdíly mezi regiony.
Čtvrtek přinese převážně jasnou až polojasnou oblohu, i když na východě a severovýchodě území se může přechodně zatáhnout. Zpočátku se zde mohou objevit i slabé sněhové nebo smíšené přeháňky, zejména v horských polohách. Obyvatelé západní poloviny Čech by měli během dne počítat s postupným přibýváním frontální oblačnosti.
Teplotní maxima se ve čtvrtek budou pohybovat v rozmezí 10 až 14 °C, ale sever a severovýchod republiky zůstane chladnější s teplotami kolem 7 °C. Podobně nízké teploty čekají i západ a jihozápad Čech. Na horách v tisíci metrech nad mořem se rtuť teploměru zastaví u 2 °C. Během dne bude foukat mírný severní vítr, který k večeru zeslábne a změní směr na severovýchodní až východní.
Pátek přinese citelné ochlazení a srážky. Obloha bude zatažená až oblačná, přičemž pouze východní část území si zpočátku užije polojasno. Od západu se v Čechách postupně rozšíří déšť nebo přeháňky, které budou v polohách nad 500 metrů, později nad 1000 metrů, smíšené nebo sněhové. Večer by měly srážky od západu ustávat a oblačnost se začne protrhávat.
Noc na pátek bude mrazivá, s nejnižšími teplotami mezi -1 až -6 °C, pouze v západních Čechách zůstane kolem nuly. Denní maxima vyšplhají jen na 7 až 11 °C. V Čechách může napršet až 6 mm srážek a ve výškách nad 600 metrů může napadnout až 4 cm nového sněhu. Vítr se bude během dne měnit z jižního na severozápadní až západní.
Víkend odstartuje příjemnějším počasím. Sobota bude polojasná až oblačná, přičemž ranní mlhy nebo nízká oblačnost se během dne rozpustí a místy bude až jasno. Noční teploty se udrží mezi +3 až -2 °C, ale denní maxima se díky slunečním paprskům vrátí k jarním 12 až 16 °C. Na severovýchodě území však zůstane chladněji, kolem 10 °C. Srážky se v sobotu neočekávají.
Neděle začne slunečným jasným ránem, ale v průběhu dne se od západu začne obloha opět zatahovat. V Čechách se mohou ojediněle objevit přeháňky s úhrnem do 2 mm. Noční teploty se budou pohybovat od 0 do 4 °C, na východě a severovýchodě však může stále mrznout až k -2 °C. Nedělní den bude nejteplejší z celého týdne s maximy mezi 13 až 17 °C, pouze na západě Čech bude chladněji kolem 11 °C. Vát bude mírný východní až jihovýchodní vítr.
Počasí v nadcházejících dnech nabídne typicky proměnlivý jarní charakter s výraznějšími rozdíly mezi dnem a nocí.
Zdroj: Libor Novák