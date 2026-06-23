Počasí: Evropu zasáhla vlna extrémních veder. Umírají děti i senioři, ptáci nepřežijí v hnízdech, zasedají krizové štáby

Evropu zasáhla vlna extrémních veder, kvůli které meteorologové v několika zemích vydali nejvyšší varování. V Anglii a Walesu by teploty mohly překonat dosavadní červnové rekordy z roku 1976 a vystoupit až na 38 až 40 stupňů Celsia. Francie hlásí po vlně veder již 19 obětí, přičemž polovina jejích departementů se nachází v režimu červené výstrahy. Mezi oběťmi jsou i dvě děti, které přišly o život v rozpáleném autě. Kvůli extrémnímu počasí muselo ve Francii zavřít více než 1350 škol.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu plánuje uspořádat krizové zasedání, aby vláda na tragické události reagovala. Kromě úmrtí dětí úřady v okolí Bordeaux evidují úmrtí tří seniorů ve věku 80 až 95 let, kteří podlehli zdravotním komplikacím způsobeným vysokými teplotami. Dalších třináct lidí se utopilo při nehodách během koupání. Vedro ovlivňuje i průmysl, kdy jaderná elektrárna nedaleko Toulouse musela odstavit jeden ze svých reaktorů. Voda čerpaná z blízké řeky na chlazení byla totiž příliš teplá.
Italské ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nejvyšší červený stupeň varování v patnácti městech včetně Říma a Milána. Očekává se, že ve středu se tento počet zvýší na šestnáct měst. Úřady doporučují obyvatelům jíst lehká jídla, zdržovat se během nejteplejších částí dne uvnitř budov a ochlazovat se vodou. V zemi platí omezení pro venkovní práce a lidé hledají jakékoli osvěžení v historických fontánách. Podobná situace panuje ve Španělsku, kde teploty dosahují až 42 stupňů Celsia a přinášejí nesnesitelné noci.
Ve španělském San Sebastianu, který obvykle patří k chladnějším oblastem na severu země, teploty šplhají ke 40 stupňům Celsia. To představuje více než dvojnásobek historického průměru pro toto období. Celkově se teploty ve Španělsku pohybují o 5 až 10 stupňů nad normálem, v severních částech dokonce o více než 10 stupňů. Belgický meteorologický institut IRM rovněž varuje, že vlna veder potrvá týden. Teploty by tam mohly dosáhnout nejvyšších hodnot, jaké kdy byly v zemi zaznamenány.
Německo zaznamenalo nárůst fatálních nehod při koupání, přičemž úřady hlásí pět utonulých během víkendu. Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem museli záchranáři ošetřit několik cestujících, kteří zkolabovali z horka. Jejich letadlo totiž před startem zůstalo stát na letištní ploše déle než hodinu. Paříž se připravuje na překonání svého červnového rekordu, jelikož předběžná data francouzských meteorologů předpovídají teplotu 38,4 stupně Celsia. Lidé v hlavním městě se masivně chladí ve fontánách poblíž Eiffelovy věže.
Britský meteorologický úřad Met Office vydal výjimečnou červenou výstrahu před počasím pro oblast sahající od Londýna po Swansea. Varování bude platit od středečního dopoledne do čtvrtečního večera, protože horko představuje vážné riziko pro celou populaci. Dosavadní letošní maximum v Británii činí 35,1 stupně Celsia z 26. května z londýnských Kew Gardens. Historické červnové maximum 35,6 stupně pochází z let 1957 a 1976. Hranice 40 stupňů byla v Británii překonána pouze jednou, a to v červenci 2022 s rekordem 40,3 stupně v Lincolnshire.
Agentura pro zdravotní bezpečnost Spojeného království vyhlásila červenou zdravotní výstrahu pro šest anglických regionů včetně Londýna, jihovýchodu a jihozápadu země. Toto varování signalizuje přímé ohrožení života i u zdravých jedinců. Očekávají se dopady na dopravní systémy, dodávky potravin, vody i energií. Pro zbytek území, jako je severozápad nebo Yorkshire, platí mírnější oranžový stupeň. Vedra mají doprovázet vysoká vlhkost vzduchu a velmi teplé noci, což lidem znemožní noční regeneraci.
Desítky škol napříč Anglií a Walesem oznámily, že během týdne přeruší výuku nebo ji ukončí dříve. Například Buckingham School v Buckinghamshire zůstane ve středu a ve čtvrtek zavřená a převede žáky na online výuku. Škola St John’s v Marlborough zkrátí úterní vyučování a v následujících dvou dnech zavře úplně. Národní asociace ředitelů škol rozeslala svým členům pokyny, jak postupovat při zvládání veder. Pokyny obsahují právní stanoviska i doporučení, kdy je vhodné zvážit úplné uzavření instituce.
Správce britské železniční infrastruktury Network Rail varoval cestující, aby ve středu a ve čtvrtek cestovali jen v naprosto nezbytných případech. Extrémní horko totiž může mít zásadní vliv na funkčnost kolejí a hrozí selhání systémů citlivých na teplo. To by mohlo vést k výpadkům dodávek elektřiny, vody, plynu nebo mobilních služeb. Současná vlna veder je způsobena takzvaným blokem Omega, což je specifický atmosférický jev ve tvaru řeckého písmene. Tento blok nasává horký vzduch ze Sahary a kvůli minimálnímu větru zůstává bez pohybu nad západní Evropou.
Podle klimatologů jsou vlny veder i doprovodné bouře intenzivnější v důsledku probíhajících změn klimatu. Nová studie publikovaná v časopise Nature Change dokládá, že počet lidí vystavených nebezpečnému tepelnému stresu celosvětově prudce vzrostl. Zatímco v sedmdesátých letech zažívalo alespoň jeden den extrémního tepelného stresu s pocitovou teplotou nad 46 stupňů Celsia 16 procent populace, dnes je to 22 procent. To představuje zhruba miliardu lidí navíc. Extrémní teploty těžce zasahují i ptactvo, jako jsou rorýsi, vlaštovky či špačci, kteří hnízdí pod střechami.
Podle odborníků mohou teploty na střechách dosahovat padesáti až šedesáti stupňů Celsia. Mladí ptáci proto raději z hnízd vyskakují, než aby se v nich doslova uvařili. Záchranná stanice pro volně žijící zvířata v belgickém Temploux přijala za poslední tři dny přes 150 takto postižených živočichů.
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Zdroj: Lucie Podzimková