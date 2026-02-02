Počasí má v části Česka dělat do středy potíže. Platí výstraha

Nástrahy zimního počasí jsou různé a projeví se i během prvního ryze únorového týdne. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal varování před námrazou. Její tloušťka může být větší než tři centimetry, upozornili meteorologové. Problémy navíc přetrvají až do středy.
Potíže nastanou již v pondělí večer, kdy se při zesilujícím jihovýchodním až východním větru a nízké základně oblačnosti začne zvýrazňovat zejména na Českomoravské vrchovině a jejím návětří tvorba námrazy. Dopady mohou být ještě zesíleny sněžením a lokálně i mrznoucím mrholením.
"V úterý večer bude vítr částečně slábnout, ale tvorba námrazy může v menší míře pokračovat ještě během středy," upozornili meteorologové na sociální síti X.
Při námraze hrozí nebezpečí lámání větví, stromů a stožárů elektrických vedení, trhání drátů elektrických vedení a komunikačních rozvodů a tím pádem i výpadky elektrické energie a zásobování. Doporučuje se nepohybovat se a neparkovat pod stromy, stožáry a dráty elektrických vedení. Řidiči by za volantem měli dbát zvýšené opatrnosti.
