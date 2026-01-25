Počasí může být problematické. Místy napadne téměř deset centimetrů sněhu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. ledna 2026 9:17

Počasí, ilustrační fotografie.
Počasí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V části Česka by se lidé měli připravit na sněhovou nadílku. Meteorologové totiž předpovídají v následujících hodinách srážky, které budou na většině území republiky dešťové. Místy ale může napadnout až osm centimetrů nového sněhu. 

Zatímco v posledních dnech trápila část Česka, konkrétně zejména Moravu a Slezsko, ledovka, což platilo i v neděli ráno, meteorologové avizují, že již dnes večer nastanou jiné problémy kvůli počasí. 

"Nedělní večer a noc na pondělí budou problematické hlavně na západě Čech," uvedl ústav na sociální síti X. Podle předpovědi má na většině území pršet, ale na západě půjde ve všech polohách o srážky sněhové, výjimečně i mrznoucí.

"Sněžení se v Karlovarském kraji, na severozápadě Plzeňského a na jihozápadě Ústeckého kraje začne objevovat zhruba po 18. hodině. Zejména do půlnoci se může jednat i o sněžení silné," konstatovali meteorologové. "Za celou noc na pondělí napadne na západě Čech až 8 cm nového sněhu," dodali. 

Počasí Zima sníh ČHMÚ

Zdroj: Jan Hrabě

