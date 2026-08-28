Počasí: Na Česko se ženou silné bouřky. V jednom kraji mohou být podle meteorologů extrémní

Do České republiky postupuje od západu zvlněná studená fronta, která s sebou přináší dešťové srážky, přeháňky a místy i silné až velmi silné bouřky. Nejpravděpodobnější výskyt intenzivních bouřkových jevů meteorologové očekávají v jižních a jihozápadních Čechách. Naopak nejnižší riziko bouřek i výraznějších srážek platí pro jihovýchodní polovinu Moravy a Slezska.
Situaci již během rána a dopoledne ovlivňovala bouřková činnost nad Německem. Tyto bouřky při postupu k českému území slábly a projevily se jen částečně na západě a severozápadě Čech. V jižní polovině Německa se však zformoval další systém velmi silných bouřek, přičemž v oblasti Bavorska dochází k tvorbě nových buněk.
Vzhledem k dostatečné energii především v jihozápadní polovině Čech a příznivému střihu větru na celém území se očekává, že tyto bouřkové systémy přinesou nebezpečné doprovodné jevy i do Česka. V Jihočeském kraji a na jihu Plzeňského kraje se tak dnes mohou vyskytnout až extrémně silné bouřky.
Meteorologové varují před nárazy větru na liniích bouřek, které mohou dosahovat rychlosti přes 20 m/s, v ojedinělých případech i přes 25 m/s. Při výskytu izolovanějších bouřkových buněk se mohou objevit kroupy s průměrem přesahujícím 2 cm.
Přívalový déšť by měl mít z hlediska dopadů nejmírnější průběh, přičemž maximální úhrny se budou pohybovat kolem 30 mm a vyšší hodnoty se vyskytnou jen výjimečně.
V oblastech s nejvyšší pravděpodobností výskytu těchto jevů platí oranžový stupeň výstrahy. V případě, že by se velmi silné bouřky s nebezpečnými projevy objevily i mimo vyznačené území, budou meteorologové operativně reagovat vydáním okamžitých upozornění před pozorovaným jevem.
Během noci na sobotu by měla bouřková činnost postupně slábnout a celý srážkový systém se bude přesouvat dále k východu až severovýchodu.
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Zdroj: Libor Novák