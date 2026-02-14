Počasí: Nové varování meteorologů. Do Česka se vrací pravá zima, hrozí sněhové jazyky

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal v sobotu varování před výraznou změnou počasí. Do Česka se vrací pravá zima, která s sebou přinese nejen novou sněhovou pokrývku, ale také komplikace v podobě sněhových jazyků.
Podle meteorologů se srážky postupně rozšíří na většinu území republiky. Zatímco dopoledne se ještě mohou objevovat dešťové nebo smíšené srážky, s blížícím se večerem začne teplota klesat a déšť vystřídá trvalé sněžení. Napadaný sníh sice může zpočátku odtávat, ale během odpoledne a večera by se už měla začít tvořit souvislá bílá pokrývka.
Největší nadílku očekávají odborníci na Moravě a ve Slezsku. V severních, středních i východních částech Moravy může napadnout 5 až 10 centimetrů sněhu, přičemž ojediněle mohou úhrny dosáhnout až 15 centimetrů. Podobnou situaci, tedy 5 až 10 centimetrů nového sněhu, předpovídá ČHMÚ také pro jižní Čechy.
Situaci na silnicích navíc ztíží vítr. Ten bude během noci na neděli zesilovat, což povede k vytváření sněhových jazyků. Toto nebezpečí hrozí zejména na východě a severovýchodě republiky a výstraha před nimi platí až do nedělního odpoledne, kdy by měl severní vítr opět zeslábnout.
V neděli během rána a dopoledne by měly srážky postupně ustávat a sněžení bude od západu slábnout. Řidiči by však měli být po celou dobu velmi opatrní, sledovat aktuální dopravní zpravodajství a vyrazit na cesty pouze se zimní výbavou, protože sněhové jazyky a mokrý sníh mohou způsobit značné problémy v dopravě i mimo oblasti s nejvyšším stupněm výstrahy.
