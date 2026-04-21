Počasí o víkendu: Čeká nás teplá sobota, v neděli se ochladí

Příští víkend přinese v České republice proměnlivé počasí, které se bude postupně ochlazovat. Zatímco sobota nabídne relativně příjemné teploty a převážně polojasnou oblohu, od neděle se ráz počasí změní a přinese oblačné až zatažené nebe s přeháňkami, které budou ve vyšších polohách sněhové.
Sobota přinese proměnlivou oblohu, kdy bude převládat polojasno až oblačno. V severovýchodní polovině území se místy vyskytnou přeháňky, v ostatních částech republiky budou jen ojedinělé. Během noci naměříme 6 až 2 stupně Celsia a denní teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů.
Počasí bude doprovázet slabý, přes den mírný severozápadní vítr vanoucí rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Srážkové úhrny se budou pohybovat v rozmezí od nuly do 3 milimetrů.
Od neděle bude obloha převážně oblačná až zatažená, přechodně se místy vyjasní na polojasno. Počasí obohatí místní přeháňky, které budou mít od vyšších poloh většinou sněhový charakter.
Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 1 stupeň Celsia, při zmenšené oblačnosti mohou hodnoty klesnout až na -2 stupně. Nejvyšší denní teploty se udrží v rozmezí 8 až 13 stupňů Celsia.
Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.
Zdroj: Libor Novák