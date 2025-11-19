Počasí: O víkendu noční teploty klesnou až na minus osm

Teploty o víkendu budou především v noci mrazivé. Podle ČHMÚ.cz mohou klesnout až na -8 stupňů.
Předpověď na sobotu:
Zataženo až oblačno, na severozápadě Čech i polojasno. Ojediněle sněhové přeháňky, v jihovýchodní polovině území místy sněžení. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, na západě a severozápadě Čech až -8 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Mírný, na Moravě a ve Slezsku místy až čerstvý severní až severovýchodní vítr 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Na Moravě a ve Slezsku se místy budou vytvářet sněhové jazyky.
Předpověď na neděli:
Zataženo až oblačno, zejména v Čechách místy i polojasno. Hlavně ve východní polovině území místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty -2 až -7 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +2 °C. Slabý proměnlivý, na východě zpočátku mírný severní vítr 3 až 7 m/s.
Související
Výhled počasí do poloviny prosince. Vývoj bude kopírovat očekávání
Počasí potrápí řidiče. Nebezpečí hrozí už dnes večer, varují meteorologové
Meteorologové vidí v nejnovějším dlouhodobém výhledu až do poloviny prosince. Vývoj počasí v Česku by se neměl vymykat očekáváním. Předpokládá se další pokles teplot, takže sněžit by mohlo i v nižších polohách.
Zdroj: Jan Hrabě