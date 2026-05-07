Počasí o víkendu přinese další letní den. Může dojít i na bouřky

Jan Hrabě

7. května 2026 7:00

Příroda na jaře. Foto: INCORP images

Dnes a zítra klesnou místy teploty pod 20 stupňů, ale nadcházející víkend bude zase jiný. Neděle bude dalším letním dnem, kdy maxima někde překročí hranici 25 °C. Zároveň hrozí další bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

V sobotu se očekává polojasno až skoro jasno. Ráno se ojediněle mohou vyskytnout mlhy a odpoledne přeháňky. Maximálně spadnou dva milimetry. Odpolední maxima budou nejvyšší na jižní Moravě, kde vyšplhají až na 24 stupňů.

Neděle bude teplejším z víkendových dnů, nejvyšší teploty se ještě více přiblíží třicítce. Na jižní Moravě ukáže teploměr až 27 stupňů. Bude polojasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti hrozí bouřky, v nichž může napršet až 10 milimetrů srážek. 

Předpověď na sobotu:

Bude polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C, v údolích až 1 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, na jihu Moravy až 24 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Předpověď na neděli:.

Bude polojasno až skoro jasno. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti vyskytnou přeháňky a bouřky. Později odpoledne a večer bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, jihu Moravy až 27 °C. Slabý, místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Počasí do konce týdne. Meteorologové odtajnili předpověď na prodloužený víkend

Hantavirus

